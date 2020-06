Trastorno del Espectro Autista tampoco será considerado como enfermedad preexistente

"Me alegro mucho de que se incorporen una serie de enfermedades prenatales o congénitas. a esta normativa que las exime de ser consideradas preexistencias", aseguró el ministro Paris.

La mañana de este domingo, en La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, y el superintendente de Salud, Patricio Fernández, anunciaron la eliminación de la preexistencia para las enfermedades o condiciones de salud desarrolladas antes del nacimiento como síndrome de Down, cardiopatías congénitas y labio leporino.

Horas más tarde, el superintendente Fernández acompañó al ministro de Salud en el balance diario del Minsal, donde volvió a celebrar esta eliminación.

"Es imperdonable que hasta este momento las aseguradoras de salud o de seguros complementarios hayan considerado condiciones humanas previas al nacimiento, como el síndrome de Down, como una causal para limitar la cobertura en salud", dijo.

"A contar ya desde el lunes cualquier persona que quiera contratar un plan de salud no le van a poder exigir declarar una preexistencia como sea el síndrome de Down o alguna otra condición humana que pueda prestarse para discriminación", añadió.

Al respecto, el ministro Enrique Paris señaló que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) también será considerado en la nueva regulación.

"Quiero destacar justamente que los niños del espectro autista van a entrar también en esta nueva normativa ¿Por qué lo digo? Porque es un grupo de familias muy activos que siempre me escribe, que siempre está preocupado por esta idea, así que yo también me sumo a esa noticia y me alegro mucho de que se incorporen una serie de enfermedades prenatales o congénitas, además del síndrome de Down, a esta normativa que las exime de ser consideradas preexistencias", aseguró.

La nueva normativa surgió luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección presentado por Fabián Aguirre (padre de Tomás, un niño de cuatro años con síndrome de Down) en contra de Colmena Compañía de Seguros de Vida, y estableciera que la condición de síndrome de Down no es una patología, ordenando entregar cobertura a sus enfermedades comunes.

