Tras denuncias contra su director, diputados sesionarán en la ex Posta Central

Funcionarios denuncian a Luis Carrasco por hechos relacionados al cierre de la posta, el acceso al recinto de grupos del INDH, el reemplazo de funcionarios por personas no idóneas y otros temas.

Hasta la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados concurrieron gremios y asociaciones de funcionarios del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (HUAP), conocido como ex Posta Central, para denunciar la actuación del director subrogante del servicio, Luis Carrasco, en el contexto del estallido social.

En la oportunidad, Patricio Barría, presidente de la Asociación de Médicos de Asistencia Pública, solicitó a los diputados investigar los acontecimientos ocurridos al interior del hospital, que tienen relación con el cierre de la posta, el acceso al recinto de grupos del INDH, el reemplazo de funcionarios por personas no idóneas y otros temas.

La abogada del gremio, Javiera Aravena, indicó que durante todo el periodo "ha habido conductas donde no se ha privilegiado el acceso a la salud, lo que es, más bien, una manifestación del autoritarismo con el que se conduce el doctor Carrasco dentro de la posta".

Para conocer más detalles del caso, la instancia, presidida por el diputado Ricardo Celis (PPD), acordó enviar un oficio al ministro de Salud, Jaime Mañalich, con el propósito de manifestar su preocupación por los acontecimientos relatados.

"Por lo grave de esto, hemos reiterado que el director venga a la Comisión y el acuerdo es que esto lo hagamos el próximo lunes 9 en la Posta Central, para conocer, de boca del señor director, la respuesta a los hechos que hemos conocido, acompañado, ojalá, de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, cuya dependencia administrativa esta ligada", señaló el diputado.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) sostuvo que la idea de constituirse en las dependencias del hospital tiene como propósito "revisar con responsabilidad, de forma apolítica, el estado y situación de los funcionarios".

En tanto, el diputado Juan Luis Castro (PS) señaló que "resulta inexplicable la ausencia del director subrogante, pero me consta el relato de los funcionarios, me consta el clima que hay de total ausencia y me parece que hay antecedentes bastante confusos (...) Yo vi cómo a médicos se les dio instrucciones verbales para no dar cuenta a Carabineros de pacientes agredidos por perdigones".

La Comisión insistirá en la presencia de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, Patricia Méndez, y del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, el próximo lunes 9 de marzo en la exPosta Central.

