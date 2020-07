Tito Fernández es formalizado por abuso y violación: fue acusado por siete mujeres

Al cantautor se le acusó de liderar una secta, la cual presuntamente usaba como fachada para cometer los supuestos ilícitos sexuales.

Humberto "Tito" Fernández, también conocido como el "Temucano", afirmó hace dos años sentirse "impactado" según consignó CNN Chile al momento en que salieron a la luz pública las denuncias de 7 mujeres, que lo acusaban de haber cometido abusos sexuales.

Al cantautor se le acusó de liderar una secta, la cual presuntamente usaba como fachada para cometer los supuestos ilícitos.

"Nosotros tuvimos relaciones sexuales consentidas. Había una relación amistosa, muy amistosa", afirmó el cantautor en enero de 2020.

Pese a sus argumentos, el "Temucano" deberá comparecer este miércoles ante la justicia, tras la notificación que recibió por la audiencia de formalización por los delitos de abuso y violación de cuatro de las víctimas.

Las acusaciones hacia el cantante se basan en el supuesto rol que éste jugó en la secta Tallis, agrupación de carácter sexual que era liderada por el músico.

La periodista Alejandra Matus, en un reportaje realizado sobre la secta, indicó que Fernández prometia la salvación a cambio de los actos sexuales. Además, una de las denunciantes señaló que "él me pidió que lo estimulara tocando mi propio cuerpo, pero de pronto se lanzó sobre mí y me violó. Al terminar me pidió perdón, que no sabía qué había pasado".

De acuerdo a CNN Chile, pese a las acusaciones en su contra, la esposa del cantante, Lu Rivera, comentó que "cuando él fue a declarar a la PDI, perfectamente lo pudieron dejar con prisión preventiva, sin embargo, se dieron el trabajo de investigar a muchas personas de parte nuestra y de parte de ellas... entonces, ¿cómo no voy a confiar?".

El artista arriesga hasta 15 años de cárcel, mientras que en caso de ser declarado inocente, estudiará una contrademanda por injurias y calumnias.

PURANOTICIA