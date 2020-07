Tenso momento entre Intendente Guevara y Alcaldesa Cathy Barriga: "Estoy cansada de las mentiras"

Alcaldesa de Maipú increpó al Intendente Felipe Guevara por cerca de 20 mil cajas de alimentos que no llegaron a su comuna.

Un tenso momento se vivió en la comuna de Maipú, cuando el intendente metropolitano, Felipe Guevara, se encontraba en un punto de prensa realizando un balance sobre el sistema frontal en la capital.

Hasta el sector del canal Santa Marta, que está a punto del desborde debido a las intensas precipitaciones, llegó la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para increpar a la autoridad regional por no cumplir con el compromiso completo de entrega de cajas de alimentos.

Barriga acusó una falta de respeto hacia la comunidad por no entregar el total de cajas comprometidas por la autoridad. "Estoy cansada de las mentiras", le dijo la alcaldesa a Guevara por 20 mil canastas de alimentos que no llegaron a la comuna. Mientras el intendente metropolitano intentaba defenderse diciendo que no era el "tema" que los convocaba.

Finalmente, el incidente terminó en que Guevara se apartó del lugar, aludiendo que "así no se puede hablar", negando que las cajas de alimentos no hayan llegado. "Eso no es así", recalcó Guevara.

"A los alcaldes se nos ha ninguneado siempre", recalcó Barriga, quien aludió a que han enviado oficios al Gobierno por la situación de las cajas de alimentos.

