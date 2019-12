"Te la vamos a cobrar": Fiscalía investiga amenazas de muerte contra el ministro Jaime Mañalich

Titular de Salud ha recibido mensajes desde tres números telefónicos distintos, situación que está siendo investigada para dar con el paradero del/los responsable/s.

"Cómo podí' vivir con sangre de inocentes en tus manos, te la vamos a cobrar". Esta es parte de una de las amenazas que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, denunció haber recibido las últimas semanas.

Por ello, el secretario de Estado acudió el pasado 27 de noviembre a la Policía de Investigaciones (PDI) a presentar una denuncia formal por amenazas, luego de haber recibido mensajes, vía WhatsApp, desde tres números telefónicos distintos.

En uno "se señala textualmente la intención de secuestrar y matarme, además de diversos insultos que denostan mi calidad de persona", según se lee en el documento presentado ante la PDI, el cual consigna radio Biobío.

En otro mensaje recibido en su teléfono celular, le indicaron: "Bastardo c... cómo podí vivir con sangre de inocentes en tus manos, te la vamos a cobrar, vive c... de miedo no más macabro rec... porque te tenemos identificaooo (sic)".

Producto de esta grave situación, la fiscal oriente, María Gómez, solicitó al Juzgado de Garantía de Santiago que autorice la entrega del tráfico de llamados para dar con el propietario de la línea y los tráficos IMSI e IMEI, lo cual fue aprobado.

El Gobierno confirmó a la emisora que a varios ministros se les ha debido redoblar la seguridad, considerando que podrían sufrir algún tipo de atentado, en el marco del estallido social que se registra en nuestro país.

PURANOTICIA