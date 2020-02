Suspenden formalización contra tres ex funcionarios de Providencia por extravío de $7 mil millones

Se trata de tres ex autoridades que trabajaron en el municipio cuando era alcaldesa Josefa Errázuriz.

Este viernes por la mañana, se realizaría en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la formalización contra 3 ex autoridades de la Municipalidad de Providencia cuando era alcaldesa Josefa Errázuriz.

Se trata del ex secretario general de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, Enrique Martínez; el ex director de educación y fundador de Revolución Democrática, Mariano Rosenzvaig; y el ex director de finanzas, Jaime Brito.

Sin embargo, dos de ellos se ausentaron y ésta tuvo que ser suspendida hasta el próximo 17 de abril.

La formalización nace luego que se detectara que entre los años 2014 y 2016 se extraviaran en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, 7.000 millones de pesos, dineros destinados a la Educación y la salud de la comuna.

PURANOTICIA