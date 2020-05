Sujeto que organizó masiva fiesta en Maipú fue detenido nuevamente por infringir arresto domiciliario

Juan Salazar Castañeda se excusó diciendo que "no tenía entendido de que corría desde el mismo día que me habían soltado".

Por segunda vez en menos de 24 horas fue detenido Juan Salazar Castañeda, imputado como autor de delitos contra la salud pública, como parte de la organización de una masiva fiesta clandestina en Maipú.

Salazar infringió la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, la cual regía desde las 22:00 horas de este domingo hasta las 06:00 horas de este lunes.

"A las 23:45 horas se logró la detención de esta persona que estaba incumpliendo la medida cautelar decretada por el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, toda vez que cuando fue fiscalizado por personal de Carabineros, a las 22:40 horas, no se encontraba en su domicilio", informó el teniente Sebastián Farías, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada de Carabineros.

Posteriormente, indicó que "se envió nuevamente un dispositivo policial, el que logró dar con este individuo que ya se encontraba de vuelta en su domicilio".

"De lo anterior se dio cuenta a la Fiscalía de Maipú, la que decretó la detención, por lo que pasará a control de detención el día de hoy", añadió Farías.

El detenido aseguró que no había recibido "ningún tipo de documento ni nada por el estilo donde dijera que partía la cautelar el día de ayer".

"Estaba en mi local comercial, porque como estuve detenido no tuve tiempo para poder hacer mis cosas (...) No tenía entendido de que corría desde el mismo día que me habían soltado, porque me soltaron ayer en la tarde. No me dieron información", añadió.

