Subsecretario de Redes Asistenciales descarta que plan «Fondéate en casa» haya surgido desde los asesores presidenciales

"Es una pregunta que sale desde el Ministerio de Salud y que claramente apoyamos en un principio", explicó Arturo Zúñiga.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguró que la implementación del polémico plan «Fondéate en Casa» para las Fiestas Patrias fue una decisión que se tomó "absolutamente desde el punto de vista sanitario".

"Nosotros también compartimos todas estas decisiones en el comité de emergencia, que se reúne frecuentemente en La Moneda y ahí participan más personas, pero efectivamente es una pregunta que sale desde el Ministerio de Salud y que claramente apoyamos en un principio", comentó en entrevista con radio ADN, descartando que la idea haya surgido desde el segundo piso de La Moneda.

Zúñiga precisó que el objetivo original del plan "era que no hubiesen traslados entre comunas de distintos pasos y es por eso que estaba permitido anteriormente que las comunas de paso 1 fueran a otra casa de su misma comuna, y limitarlo bien para que no haya un aumento explosivo de casos".

Por lo mismo, el subsecretario justificó los sucesivos cambios que ha tenido el plan durante los últimos días, argumentando el comportamiento dinámico de la pandemia por el Covid-19 en el país.

"Al ver la situación de Magallanes, que hace dos semanas atrás, cuando se preparó este plan, era bastante distinta y, efectivamente, una de las cosas que más aportó a que nosotros tomáramos las opiniones del intendente de Magallanes, en este caso, es que el aumento fue mucho más grande de lo que teníamos considerado y que había ocurrido anteriormente en Magallanes. Y es por eso que tomamos la decisión para todas las comunas que están en paso 1 de que esto se restringía", explicó.

PREOCUPACIÓN POR MAGALLANES Y BIOBÍO

La segunda ola de contagios en la Región de Magallanes y el alza de los casos en Biobío no solo resultó determinante para que el Gobierno echara pie atrás en el plan "Fondéate en casa", sino que volvió a encender las alarmas sobre la capacidad hospitalaria.

"La red integrada covid sigue funcionando a máxima capacidad, en el sentido de que tal como ha ocurrido cada vez que hay un aumento de casos por región eso repercute también en la cantidad de hospitalizados en unidades de cuidado intensivo. En nuestro país veníamos de varias semanas con el norte bastante al alza, pero afortunadamente han bajado los casos", comentó Zúñiga.

"Ahora está Biobío, que no había tenido una ola importante de casos y al mismo tiempo había sido la que más pacientes había recibido de otras regiones del país, sobre todo de la Región Metropolitana", dijo.

"Magallanes ahora está registrando un aumento de casos muy, muy importante, mucho más grande de lo que ocurrió a fines de abril, hace cuatro meses atrás. Y en ese sentido, también se activó la red integrada covid-19 con el objetivo de estar trasladando tanto pacientes del Biobío como de Magallanes hacia otras regiones del país y, de esa forma, mantener un nivel de ocupación bajo para poder seguir recibiendo pacientes en caso que estos casos positivos sigan aumentando", estableció la autoridad sanitaria.

Zúñiga informó que durante la primera ola de contagios se realizaron 14 traslados desde Punta Arenas hacia Santiago y que, en los últimos días, ya se han aeroevacuado otros diez pacientes "con el objetivo precisamente de mantener una ocupación baja, porque los traslados son más largos, hay mayor distancia. Entonces, hemos definido un umbral más bajo, es decir que no se acerque tanto al 100% de ocupación", afirmó.

Según el subsecretario de Redes Asistenciales, la ocupación de camas críticas en Magallanes es de un 85%. "Tenemos seis camas disponibles de unidades de cuidados intensivos, estamos realizando traslados para mantener esa ocupación en torno a ese nivel y de esa forma seguir pudiendo recibir pacientes. Y en la Regió, del Biobío hay una mayor holgura", añadió.

"Se dio una sensación de que esta pandemia, a propósito de la utilización de camas, había bajado porque la Región Metropolitana impacta muchísimo en el promedio. Pero tenemos que tenerlo muy claro de que en todas las regiones de nuestro país el virus está con nosotros y va a seguir con nosotros muchos meses más (...) Magallanes es el mejor ejemplo, estuvo casi cuatro meses con una muy baja tasa de contagios", argumentó.

VENTILADORES DE LA CPC

Arturo Zúñiga también se refirió a los problemas que han tenido algunos de los ventiladores mecánicos donados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), traídos desde China.

"No es que hayan sido dado de baja, sino que ante la presencia de algunos problemas que presentaron algunos de esos equipos, tomamos la decisión de repararlos y de esa forma nos está ayudando la Armada de Chile, que tiene un equipo de ingeniería bastante potente", planteó Zúñiga

"Ha sido algo bastante puntual, pero cuando ocurren estas cosas de forma precautoria se toma la decisión para todo el modelo (...) Esos equipos no han significado una disminución de la cantidad de ventiladores mecánicos. Nosotros repusimos otros ventiladores mecánicos para que todos los hospitales mantuvieran su capacidad máxima que alguna vez tuvieron", explicó.

Sobre la gravedad del problema y las consecuencias de utilizar estos equipos, Zuñiga señaló que "no es algo inocuo. Es algo que se tiene que solucionar y si logramos solucionarlo se van a volver a ocupar. De lo contrario, no se pueden ocupar".

LA QUERELLA DE JADUE

Ayer se conoció que la defensa del Presidente Sebastián Piñera, del exministro Jaime Mañalich y de los subsecretarios Paula Daza y Zúñiga solicitó al Ministerio Público un cambio de fiscal en la investigación por su posible "actuar negligente" durante la pandemia, a raíz de la querella del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Al respecto, Zúñiga dijo desconocer los pormenores de la acción judicial. "No es que no quiera contestar, pero el trabajo que estamos haciendo con la pandemia a mí me impide como subsecretario de Redes poder dedicarle mucho a esto que están haciendo los abogados", aseguró.

"Es algo del que no tengo mayor detalle que pueda aportar más que lo que salió ayer por los medios (...) desconozco un poco los detalles de cuáles son las causas o los propósitos de este cambio", agregó.

"Dentro de nuestro sistema judicial está que cualquier persona puede establecer acciones legales contra otras, pero obviamente creo que carecen de todo fundamento. Por lo tanto, espero que se puedan resolver lo antes posible en los tribunales de justicia", sostuvo Zúñiga.

PURANOTICIA