Subsecretario de Redes Asistenciales descarta "por el momento" retroceso a Fase 1 de Santiago y Estación Central

Arturo Zúñiga aseguró que ambas comunas, en donde se han vivido aglomeraciones en las últimas horas, registran descensos en el número de contagios de Covid-19.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, descartó un retroceso a cuarentena en las comunas de Santiago y Estación Central, esto por las aglomeraciones en los primeros días de transición. Sin embargo, reiteró que el Ministerio de Salud siempre analiza la posibilidad de avanzar o retroceder en el plan Paso a Paso.

Durante una actividad realizada en la ex Posta Central recalcó que "el comportamiento se ve graficado en el aumento de contagios, pero hasta el momento hemos seguido viendo disminuciones tanto en Estación Central como en Santiago, por lo que por el momento se descarta un retroceso en estas dos comunas".

Consultado por lo ocurrido en el Centro Comercial Asia Pacífico de la comuna de Santiago, dijo que hay personas que "todavía no adoptan este cambio cultural tan necesario para superar la pandemia".

"Hay unos pocos que todavía no adoptan este cambio cultural, hemos avanzado mucho, la gente ya no se saluda de manos ni de besos, todos ocupamos mascarillas, pero todavía nos falta un poco en distanciamiento físico y evitar las salidas que no son esenciales", afirmó.

