Subsecretaria Paula Daza asegura que realizó cuarentena preventiva "para prevenir polémicas"

"Yo no fui un contacto estrecho", aseguró la autoridad sanitaria, luego que viajara con su chofer, quien fue confirmado como un caso positivo de Covid-19.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a las dudas que hay respecto de si fue o no contacto estrecho con su chofer que resultó contagiado con Coronavirus.

"Yo no fui un contacto estrecho", partió diciendo la subsecretaria, agregando que "el día viernes 29 concurrí a la ciudad de Valparaíso con mi chofer y, al ser un viaje de más de dos horas podría haberse considerado una posibilidad de contacto estrecho".

Además, precisó que "el día lunes siguiente, debido a que había habido algunos casos de Covid positivo en el Ministerio de Salud, él (chofer) me solicita irse en cuarentena preventiva a pesar que estaba sin síntomas (...) ese día él se realiza una PCR".

"Ese mismo día yo solicito al Departamento de Epidemiología ver la posibilidad si en caso que le saliera positiva yo fuera un contacto estrecho. Ese día y, de acuerdo a la definición de caso, yo no era considerada un contacto estrecho, debido a que habían pasado más de 48 horas de esta situación de más de dos horas", detalló.

Asimismo dijo que "a él se le notifica el día viernes siguiente. Durante esa semana yo efectué mis actividades porque no había sido calificada como un contacto estrecho, sin embargo, para proteger, poder continuar, para prevenir polémicas que podrían haberse producido en ese momento, en conversación con el (ex) ministro de Salud (Jaime Mañalich) decidimos que era bueno que me fuera en teletrabajo".

La subsecretaria Daza además aprovechó para recriminar que se haya filtrado en redes sociales y en la prensa el examen del paciente, vulnerando así el derecho a la privacidad.

