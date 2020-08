Subsecretaria de Salud Pública tras aglomeración en H&M de Casa Costanera: "Nos parece gravísimo"

En el lugar no sólo se reportaron aglomeraciones y deficiencias en los protocolos sanitarios, sino que incluso irregularidades en materia laboral.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, calificó como "gravísimo" lo sucedido este miérecoles en la tienda H&M del mall Casa Costanera, en Vitacura, la cual fue clausurada tras una fiscalización de la Seremi de Salud y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

"Nos parece gravísimo, gravísimo. Es absolutamente inaceptable en una situación donde hemos desarrollado protocolo sanitario, donde hemos desarrollado guías de autocuidado, donde hemos conversado con todos ellos y están hoy día en nuestras páginas web, no se respetaran las medidas exigidas", aseguró Daza, tras el reporte diario del Minsal.

La autoridad detalló que en la tienda no había "un protocolo sanitario. Lo segundo, no se respetó el aforo; tercero, no había demarcación; cuarto, tenían trabajadores de comunas en cuarentena trabajando en comunas en Transición".

"Son todas medidas que, el protocolo lo dice, tremendamente estrictas, que deben aplicarse para poder implementar y avanzar en este 'Paso a Paso' en la medida de Transición. El día de ayer la autoridad sanitaria clausuró esta tienda debido a que no se respetó ninguna de las medidas del protocolo", agregó Daza.

"Hemos hecho un llamado permanente a las personas, pero también a los empleadores, también todas a estas instituciones que se están abriendo. Porque o si no vamos a tener que ir dando pasos atrás. En el día de ayer cerramos este lugar, vamos a seguir fiscalizando. Lo que sí es que no podemos tener un fiscalizador en cada tienda, en cada esquina", advirtió.

Consultada sobre si no fue apresurado permitir la apertura de tiendas en los grandes centros comerciales, Daza señaló que en otros lugares sí se han respetado los protocolos sanitarios.

"Hemos visto que en algunas comunas, en algunos lugares donde se inició este proceso de Transición, se ha hecho de una manera bien, se ha hecho respetando las normas sanitarias, se ha hecho respetando el aforo, se ha hecho respetando los protocolos, teniendo protocolos. Y por lo tanto, en esos lugares no hemos visto un mayor riesgo", comentó.

"Vamos a evaluar la situación particular de lo que sucedió en el día de ayer, porque evidentemente no solamente es un riesgo para las personas que estaban ahí sino que para toda la actividad, que pone en riesgo toda la actividad de esa comuna", sentenció la subsecretaria de Salud Pública.

Debido a las falencias constatadas en fiscalización a H&M de Casa Costanera y, sobre todo, las relacionadas al espacio lo físico de clientes y contratos de trabajadores, se decretó la Prohibición de Funcionamiento de la tienda, hasta que solucionen las deficiencias constatadas. pic.twitter.com/3rTkf7gVQ5 — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) August 6, 2020

