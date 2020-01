Subsecretaria de Prevención del Delito criticó a Hugo Gutiérrez por celebrar ataque contra carabineros

"No es una manifestación política", dijo Katherine Martorell, recordando que el uso de bombas molotov contra Carabineros "es una acción criminal".

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, criticó la postura del diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien festinó con el ataque con bombas molotov que sufrió un vehículo de Carabineros en Antofagasta.

A través de su cuenta de Twitter, Gutirréz, destacó el actuar criminal de un grupo manifestantes.

"¡Antofagasta la lleva! Ahhh y yo no fui, estaba en Santiago en la plaza de la Dignidad", escribió el parlamentario, quien acompañó sus palabras con un video del ataque.

Ante esto, la subsecretaria rechazó este tipo de postura por parte de un legislador.

"El uso de molotov contra Carabineros es una acción criminal. No es una manifestación política, no es un derecho social ni libertad de expresión. Lanzar una molotov a otra persona es un intento de homicidio. Los políticos que celebran estas acciones no creen en la democracia", dijo Martorell en la misma red social.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional dio curso a un requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos y que busca la destitución del diputado del PC, a quien acusan de incitar a la violencia y odio.

PURANOTICIA