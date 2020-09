Subsecretaria de Educación Parvularia: "Sería muy grave que cerráramos las puertas y dijéramos que mientras no haya vacuna no vuelven a clases"

María José Castro hizo un repaso acerca de las complejidades que han tenido que enfrentar durante la pandemia y el trabajo que esta repartición ha realizado con miras a un retorno seguro a las aulas.

La pandemia del coronavirus ha traído consigo una serie de problemas a las familias chilenas -y de todo el mundo, por cierto-, los que se manifiestan a través de diversos puntos, ya sea desde el plano sanitario, pasando por el económico y hasta el social y educativo. Bajo este contexto, y tomando en consideración este último tópico, la pérdida de clases ha significado un fuerte dolor de cabeza para las autoridades, quienes han puesto el acento en la afectación que esto podría acarrear en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Teniendo en cuenta esta situación, Puranoticia.cl conversó con la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, quien dio cuenta de las dificultades de este proceso y en el trabajo que, como Ministerio de Educación, están desarrollando para generar las condiciones para un retorno seguro a clases, aún con el Covid-19 rondando en el país, realidad a la que asegura hay que adaptarse pues nadie sabe por cuánto tiempo más podría extenderse.

RETORNO SEGURO

Subsecretaria, si bien, no es una decisión que dependa única y exclusivamente del Ministerio de Educación, ¿ustedes tienen contempladas fechas tentativas para que los niños regresen a las salas de clases?

- No tenemos contempladas fechas, pero sí tenemos contemplado que una vez que las condiciones sanitarias estén dadas -y eso es parte de lo que debe establecer el Ministerio de Salud a través de las distintas fases que han establecido- nosotros debemos hacer todos los esfuerzos por generar espacios de confianza, espacios seguros, para que las familias quieran volver, los educadores también y por cierto los sostenedores. Todavía no va a haber una obligatoriedad, acá nosotros vamos a trabajar con la persuasión, con el buen trabajo, convencidos de que el país necesita que los jardines, la educación en general, empiece a volver. Eso lo digo, porque tal como lo dice el secretario general de la ONU, para los niños que están perdiendo tantos meses de clases presenciales, efectivamente esto es una catástrofe. Esto es grave, están perdiendo una parte importante de su desarrollo. Nosotros como autoridad, nuestro deber moral, es que a medida que las condiciones sanitarias estén dadas, vamos a impulsar un retorno que genere confianza, que genere la posibilidad de que educadores, sostenedores, padres y niños quieran volver, porque en ese lugar están las condiciones dadas para hacerlo.

Pese a que han trabajado para generar las condiciones para un retorno seguro a las aulas, ¿se han abierto a la posiblidad de que definitivamente no haya retorno a clases durante este 2020?

- Por supuesto. No, o sea, a ver... más que abiertos a la posibilidad, nosotros decimos que depende de las condiciones sanitarias, por eso es que esto es comuna a comuna, y por cierto que si las condiciones sanitarias no avanzan, habrán comunas que durante todo el 2020 es probable que no puedan retornar. Por eso es que esto es comuna a comuna.

¿Cuál es su postura frente a las personas que dicen "sin vacuna no hay clases"?

- No estoy de acuerdo. Ayer tuve una reunión con un grupo que mencionaba eso. Nosotros debemos ser muy responsables en todo lo que esto impacta. Si no tenemos certeza de cuándo estará la vacuna, que puede demorar un año más, creemos que no es pensable, imaginable, hacer que los niños, sobre todo los más pequeños, pierdan uno o tal vez dos años porque no esté la vacuna y no puedan ir a un espacio educativo de calidad. Hemos hecho un esfuerzo enorme para que los niños, sobre todo más vulnerables, puedan asistir a la educación parvularia, porque sabemos que ésta es la que pueda acortar las brechas y avanzar en la igualdad de oportunidades. Sería muy grave que cerráramos las puertas y que dijéramos que mientras no haya vacuna no vuelven. Creemos que como país debemos convivir durante mucho tiempo con el virus, con todas las condiciones, sabiendo que habrá espacios que van a cerrar, otros que volverán a abrir, y eso va a ocurrir, y en eso estamos 100% abiertos, pero decir que eso no va a ocurrir en ningún espacio educativo, creemos que es algo irresponsable.

EL COPAGO Y LA BRECHA DIGITAL

Subsecretaria, ¿cuál es su visión respecto al copago que muchos padres deben realizar, por ejemplo, en establecimientos subvencionados? Esto, considerando que no han tenido clases, ¿lo considera justo?

- Lo considero justo en la medida que ese establecimiento ha tenido que generar durante todo este año, y estoy segura que lo ha hecho, una alternativa a las clases presenciales. Evidentemente son condiciones imposibles de predecir y manejar. Aquí estamos hablando de condiciones extremas, que son fuera de la voluntad del sostenedor, por tanto me parece que si el apoderado hizo un contrato, en condiciones normales, con clases presenciales, pero ahora las condiciones no lo permiten, pero ese establecimiento sigue haciéndose cargo de la educación de ese niño, me parece que es lo razonable que se concurra a este contrato.

Usted habla de alternativa a las clases presenciales y, justamente, uno de los problemas evidenciados durante esta pandemia tiene que ver con el acceso a internet para estas clases online. ¿En la Subsecretaría, o a nivel central del Ministerio de Educación, tienen claro cuántos niños no tienen acceso a internet?

- Sí, hay distintos estudios, de hecho este año se ha trabajado bastante en tener la claridad de esos datos. Se ha avanzado también en un plan de conectividad y poner más recursos para que ese plan se adelante, para llegar antes del 2025 con la conectividad total, con mejor banda ancha, con alternativas tecnológicas que permitan un mejor acceso a internet. Hoy en día hay, sobre todo en zonas rurales, con menor acceso, por eso el Ministerio ha llegado a esas zonas con material físico. De hecho, se están distribuyendo cuadernillos para niños de prekinder, hemos llegado con kit rurales, de hecho ahora vamos a entregar más de 80 kits rurales en la región de Valparaíso para precisamente llegar a esos niños que no tienen acceso a una actividad remota. Desde el Ministerio hemos estado enfocados en llegar a los niños de localidades rurales.P

¿Pero maneja cifras concretas?

- Ese dato no lo tengo en este momento en la cabeza. Tengo un dato que no sé si es el último, pero que hay alrededor de un 27% de niños o familias que no tienen acceso a internet, pero podría ser un dato que no esté actualizado

De todas maneras es un número alto...

- Es un número alto, altísimo.

KINDER OBLIGATORIO

¿En qué etapa se encuentra el proyecto de Kinder Obligatorio y si puede explicar en qué consiste la iniciativa, más allá de lo que el mismo nombre indica?

- Estamos ya en una última etapa de tramitación del proyecto, estamos en Comisión Mixta, probablemente vamos a tener una segunda sesión en las próximas semanas. El proyecto propone algo que es bien simple, que es implementar la reforma constitucional, aprobada el 2013, para que todos los niños del país tengan otro año de educación obligatoria y que éste estuviera en la educación parvularia: es decir, se aumenta de 12 a 13 años la educación obligatoria.

¿Por qué es tan importante este proyecto?

- Hay mucha investigación y práctica que muestra que cuando los niños asisten a la educación parvularia, verdaderamente tienen un impacto en su desarrollo, que es mucho mayor en comparación a niños que no asisten. Sabemos que los niños, mientras más pequeños, tienen una capacidad enorme del punto de vista del desarrollo cognitivo, social, psicológico, afectivo, que hace que pueda avanzar mucho si en esa etapa tiene una estimulación adecuada temprana. Entonces cuesta pensar que como país no queramos que en esta etapa haya un nivel obligatorio, porque queremos avanzar a que todos los niños tengan la igualdad de oportunidades que buscamos. Una de las maneras de tener igualdad de oportunidades es partir antes con la educación parvularia.

¿A qué atribuye usted que se haya dilatado tanto esta iniciativa en el Congreso Nacional?

- Nuestro análisis es que ha habido factores políticos que han hecho que se tomara la opción de bloquear esta discusión, y lo digo con harta responsabilidad. Este proyecto, cuando fue votado en la sala de la Cámara el 2019 se aprobó de forma unánime. De ahí pasó al Senado, donde en una primera votación se aprueba la idea de legislar, también de forma unánime, con una abstención. Entonces, cuando entras con un proyecto con esta aprobación y luego en la Comisión se te da vuelta y no hay disponibilidad de avanzar ni de generar indicaciones que vayan en la vía de implementar la obligatoriedad del kinder, nosotros simplemente creemos que ahí hubo un bloqueo porque no hubo verdaderamente voluntad de avanzar.

¿A qué se refiere con "no hubo voluntad de avanzar"?

- Cuando hay una oposición que dice "queremos avanzar, pero no estamos de acuerdo con esto, propongamos indicaciones...". Eso no hubo. Acá hubo indicaciones que eliminaron de raíz la obligatoriedad del kinder, algo que ocurre poco, que no es frecuente, pero que demuestra que hubo falta de voluntad para avanzar.

A su juicio, subsecretaria, ¿a qué se debe bloqueo?

- Yo tengo mi propio análisis, esto no ha sido público. El año 1920 se hizo obligatoria la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria con el presidente Juan Luis Sanfuentes. Luego, el 2003 se hizo obligatoria la Educación Media, con el presidente Ricardo Lagos. Ahora sería obligatoria la Educación Parvularia con el presidente Sebastián Piñera. Ahí hay un punto que no se quiere dar, porque cuesta creer que una reforma constitucional del año 2013, con un Congreso que hoy tiene a muchos de esos nombres, y que lo votaron de manera unánime; entonces cuesta creer que siete años después, cuando uno tiene que implementar esa ley, que es lo que mandata la Constitución que se implemente, tenga el bloqueo o resistencia que ha tenido.

Por último, ¿cuál es su opinión respecto a los que dicen -como por ejemplo la senadora Yasna Provoste, ex Ministra de Educación- que este proyecto podría abrir las puertas al lucro?

- Imposible. Esta ley propone dos artículos: uno, en articulado y otro transitorio, y sólo modifica aquellos artículos de la Ley General de Educación donde dice que el kinder será requisito para un primero básico. No innova en ninguna otra materia. Por tanto, decir que abrirá las puertas al lucro, a lo menos es falso, es imposible. Esta no es una ley distinta a la Ley General de Educación, que es clara en prohibir el lucro, el copago y la selección, por lo tanto el proyecto lo que hace es modificar un nivel, dentro de esa ley, entonces no abre las puertas, en absoluto, al lucro y eso es lo que podemos decir.

