Sólo con firma mensual y arraigo nacional queda presunto autor del robo a banco de Las Condes

Tribunal estimó que los argumentos de Fiscalía no eran suficientes, asegurando que no hay sospechas graves y fundadas de que el imputado vaya a entorpecer la investigación.

Este sábado fue formalizado el sujeto detenido por el millonario robo que afectó el viernes pasado a una sucursal del banco BICE de Las Condes. No obstante, el tribunal determinó que el imputado quedara en libertad.

Omar Mérida, fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, explicó que el Ministerio Público "pidió en la audiencia de control de formalización, la medida cautelar de prisión preventiva".

"Estimamos que la libertad del imputado es un peligro para el éxito de la investigación y también para la seguridad del ofendido, en este caso la sucursal bancaria, por la forma en que el imputado cometió el delito", agregó.

No obstante, el persecutor precisó que "el tribunal estimó que estos argumentos no eran suficientes, dado que no existe, a juicio del tribunal, sospechas graves y fundadas de que el imputado vaya a entorpecer la investigación o que pueda poner en peligro nuevamente a la víctima, y decretó en consecuencia la medida cautelar de firma semanal y arraigo nacional".

Pese a lo anterior, Mérida indicó que "entendemos la decisión de la magistrado, a pesar de que no la compartimos, y vamos a evaluar si se recurre ante la Corte de Apelaciones de Santiago".

Cabe recordar que el sujeto está acusado de robar unos $20 millones desde la bóveda e la sucursal bancaria la mañana del viernes. Horas más tarde, fue detenido por detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI.