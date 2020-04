Sigue la pugna: DC descarta acercamiento con el FA si no reconocen "error" en votación de la Cámara de Diputados

Fuad Chahín señaló que mientras "no asuman públicamente que cometieron un error y se comprometan a cumplir la palabra empeñada, la verdad es que no hay ninguna posibilidad de hablar de nada".

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, advirtió que el quiebre de la oposición se mantendrá hasta que el Frente Amplio (FA) rectique, de manera pública, que no cumplió con el acuerdo político que dejó a Chile Vamos en la testera de la mesa de la Cámara de Diputados.

Esta nueva controversia entre la DC y el FA se genera luego que el diputado Diego Paulsen (RN) se quedara con la presidencia de la Cámara Baja, en desmedro de Gabriel Silber (DC), quien contaba con todos los votos para reemplazar a Iván Flores en el puesto.

Al respecto, Fuad Chahín señaló que no llegarán a ningún acuerdo político nuevo, ni tampoco realizarán conversaciones con la coalición si es que "no reconocen" lo que ocurrió en la votación, según consigna radio Biobío, que agrega que el ex parlamentario insistió en que deben asumir que se equivocaron.

"Quienes son los responsables de que Chile Vamos esté en la testera de la Cámara de Diputados, que asuman su responsabilidad. Con esa actitud, no hay ninguna posibilidad de acuerdo ni de conversar. Mientras no se rectique, que los que tienen que cumplir su compromiso, no asuman públicamente que cometieron un error y se comprometan a cumplir la palabra empeñada, la verdad es que no hay ninguna posiblidad de hablar de nada", indicó Chahín.

Por su parte, la diputada Natalia Castillo (RD), señaló que "no vale la pena seguir insistiendo en culpar a los otros, sin reconocer los errores propios. Hoy estamos concentrados en poder recuperar la conducción de la mesa, poder lograr un acuerdo de unidad en toda la oposición y yo le pediría al presidente de la DC que esté preocupado de eso y no en seguir agudizando las diferencias".

PURANOTICIA