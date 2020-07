Siete comunas de la región Metropolitana y dos de Valparaíso salen de cuarentena y pasan a etapa de transición

Por su parte la región de la Araucanía pasará a la etapa 4 de Apertura Inicial, permitiéndose la apertura de cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad.

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció este viernes que siete comunas de la región Metropolitana y donde de Valparaíso saldrán de la Cuarentena y pasarán a la etapa de transición, esto en el contexto de Plan "Paso a Paso" de desconfinamiento gradual.

Se trata de las comunas de Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil y Vitacura, las que saldrán de la medida restrictiva el martes 28 de julio, a las 05.00 horas de la mañana.

Por su parte en la región de Valparaíso se suman San Antonio y San Felipe.

Mencionar que en la etapa de transición se podrá salir de casa de lunes a viernes, manteniendo la cuarentena sábado, domingo y festivos, además se mantiene el toque de queda permanente.

Por otra parte, los adultos mayores de 75 años deben seguir en cuarentena -aunque pueden salir a caminar una hora al día lunes, jueves y sábado entre 10:00 a 12:00 o entre 15:00 a 17:00 horas- y se mantiene la prohibición de ir a segundas viviendas.

Con respecto a la apertura de determinados recintos, se señala que sigue prohibido el funcionamiento de cines, teatros, gimnasios, restaurantes, pubs y lugares similares.

También se anunció las comunas que entrarán a cuarentena, estas son Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo.

La autoridad también detalló que la región de La Araucanía pasará a la etapa 4 de Apertura Inicial, permitiéndose la apertura de cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad; actividades sociales, no más de 50 personas y actividades deportivas en lugares cerrados, no más de 10 personas y lugares abiertos, no más de 50 persona

