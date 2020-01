Sesión de Comisión del Trabajo del Senado que votaría el Ingreso Mínimo Garantizado fue suspendida por falta de quórum

A la reunión no llegaron Carolina Goic (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Adriana Muñoz (PPD), ya que participaban desde las 10:00 horas en el ex Congreso.

La Comisión de Trabajo del Senado que estaba citada para continuar la tramitación del proyecto presentado por el Gobierno que propone un ingreso mínimo garantizado, fue suspendida por falta de quórum.

A la instancia sólo llegaron los senadores oficialistas Andrés Allamand (RN) y José Durana (UDI), pero no asistieron los integrantes opositores Carolina Goic (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y su presidenta Adriana Muñoz (PPD), quienes participaban desde las 10:00 horas en el ex Congreso en Santiago en la sesión conjunta de las comisiones de Trabajo del Senado y la Cámara (solo con miembros de la oposición) para entregarle al mediodía la propuesta de la centroizquierda sobre pensiones a la ministra de Trabajo, María José Zaldívar.

"Llegaron los senadores de Gobierno y nosotros para ver el subsidio de ingreso mínimo, tratando de respetar la discusión inmediata. En realidad este proyecto tendría que haber sido votado el viernes pasado, la comisión decidió que no alcanzaba y citó para hoy. Lamentablemente no tuvimos quórum para sesionar, no vinieron los parlamentarios de oposición", dijo el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien arribó hasta Valparaíso para asistir a la convocatoria.

Sichel insistió en la necesidad en que este proyecto sea despachado del Congreso lo más pronto posible "porque de esto depende que el subsidio pueda pagarse a fines de marzo y por lo tanto si pasamos al receso parlamentario (de febrero) los más afectados van a ser los trabajadores que no van a recibir este subsidio".

El secretario de Estado señaló que espera que la comisión pueda convocar a una nueva sesión esta tarde, considerando que todos los senadores llegarán hasta la ciudad Puerto antes de las 16:30 horas, horario fijado para que la Sala vote el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica y paridad de género.

PURANOTICIA