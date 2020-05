Sergio Micco envió carta a funcionarios del INDH para explicar sus polémicos dichos

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos afirmó que su compromiso por la defensa de los derechos humanos es "la columna vertebral de los valores que han regido toda mi vida adulta".

"No hay derechos sin deberes", fue la frase del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, que sacó ronchs el fin de semana, en una entrevista publicada por El Mercurio.

Los dichos de Micco desataron una serie de críticas, incluidas de parte de los propios funcionarios del organismo que dirige, por lo que les envió una carta para explicarles a qué se refería.

El dirigente DC afirmó que su compromiso por la defensa de los derechos humanos es "la columna vertebral de los valores que han regido toda mi vida adulta".

"Quisiera reafirmar mi compromiso -añadió- con la imperiosa necesidad de que el Estado y sus instituciones garanticen los derechos esenciales y sin condicionantes de los ciudadanos que viven en esta tierra. Estos no están condicionados a los deberes".

"Estoy convencido de los valores elementales de universalidad, inalienabilidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos", adujo e insistió: "No ha sido difícil para mí reafirmar ese compromiso, pues lo he puesto en práctica toda mi vida adulta y más aún cuando asumí como director del INDH".

De paso, recordó su compromiso "con los derechos humanos" durante la dictadura, donde fue un activo dirigente estudiantil de oposición.

"Considero completamente injusta la acusación de relativizar el respeto que yo siempre he tenido por la esencia de los derechos humanos (...) Hemos presentado más de 1.600 querellas por abusos y violencia policial. Lo hemos hecho defendiendo los derechos humanos sin condicionar jamás estas acciones judiciales a la actividad que estaban desarrollando nuestros defendidos al momento de ser detenido o heridos", agregó, aludiendo al estallido social.

También destacó "cuando hemos ido en estos últimos 20 días al centro penitenciario de Puente Alto, para fiscalizar la propagación del Covid-19, jamás hemos preguntado a quienes están privados de libertad por qué delitos están condenados".

Además, explicó: "Considero completamente injusta la acusación de relativizar el respeto que yo siempre he tenido por la esencia de los derechos humanos. Entonces ¿qué dije cuando afirmé que no había derechos sin deberes? La respuesta está en la entrevista: No hay derechos sin deberes. Esto lo estamos viendo dramáticamente hoy. El derecho a la salud no significa nada si no hay personal de salud que literalmente está dispuesto a morir cumpliendo su deber que va más allá de lo exigible. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con eso".

Además, aseguró que "actualmente no recibo ningún tipo de remuneración por parte de la Universidad de Chile y menos aún, por parte de este Gobierno. Esto ya lo afirmó el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, quien explicó que el curso para líderes sociales se compone de cápsulas grabadas en 2019, compromiso que yo asumí antes de ser director de esta institución".

"Por otro lado -señaló- la relación de este curso con el ministerio Secretaría General de Gobierno data de un convenio firmado entre INAP y Segegob en 2017, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet".

Sostuvo, también, que "desde que fui electo director del Instituto, reduje mi jornada completa en el INAP a doce horas (...), y desde abril de este año, motivado por la crisis social y sanitaria, opté por renunciar a esta jornada y a los $500 mil de remuneración asociados a ello. Mi labor académica en la actualidad, se limita a un curso de magíster que realizo gratuitamente".

Micco también señaló que en noviembre de 2019, y tras recibir la autorización de parte del consejo del INDH, redujo su salario "al mínimo posible, pasando de $4.746.86 a $3.984.705 líquido".

"Disculpen la grosería de hablar con ustedes de dinero -añadió-, soy consciente de lo alta que es mi remuneración en contraste con la de la gran mayoría de los chilenos y chilenas, pero esta es una de las acusaciones personales que se han levantado en mi contra", apuntó.

