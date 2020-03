Seremi de Salud confirma que bodega del incendio en Pudahuel almacenaba explosivos

El lugar de emergencia pertenece al Centro Logístico Bodegas San Francisco, donde varias empresas tienen recintos de almacenaje.

La seremi Metropolitana de Salud, Rosa Oyarce, confirmó que la bodega donde se originó la explosión que dejó al menos tres fallecidos en Pudahuel, guardaba explosivos para la minería, además de otros materiales de carácter tóxico.

La Autoridad Sanitaria llamó a las personas que están en las cercanías del lugar y residentes de viviendas, a cerrar las ventanas y evitar entrar en contacto con la nube tóxica.

"Hay varios reglamentos relacionado al bodegaje de material peligroso. No está autorizado para prepararlo, sino que sólo como bodega para almacenarlo, no para procesarlo. La Seremi de Salud no autoriza la preparación de explosivos. Bomberos probablemente puede tener mayor información, pero nosotros no autorizamos aquello", indicó Oyarce.

Además, señaló que "lo que se ve es que hubo un incendio con productos químicos, lo que generan estas explosiones que ustedes han visto".

"Todos los elementos químicos, todo humo es tóxico, sobre todo si es material que proviene de elementos tóxicos. Además, puede caer una lluvia ácida y causar daño, pero eso se disipó rápidamente porque las condiciones climáticas así lo permiten. También hubo evacuación en sector industrial, donde no hay viviendas", agregó.

Finalmente, como recomendación, señaló que "ante la eventualidad, por la forma del viento, que da vueltas, puede caer este material en viviendas. Entonces recomendamos hacer limpieza en casas, colegios, aunque no debería haber ocurrido".

