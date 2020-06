Senadores piden urgencia a proyecto de recuperación de alimentos

Los parlamentarios Girardi (PPD) y Chahuán (RN), junto a organizaciones civiles, solicitaron al Ejecutivo que respalde y ponga urgencia al transversal proyecto de ley –en trámite en el Senado- que obliga a supermercados y el retail a donar productos comestibles a sectores vulnerables.

Los senadores Guido Girardi (PPD) y Francisco Chahuán (RN), junto a Darío Contreras, de la Fundación Retroalimenta, y Pilar Guillorf, presidenta del Comité Nacional para la Prevención y Reducción de las perdidas y desperdicios de alimentos, solicitaron este jueves al Ejecutivo que respalde y ponga urgencia al transversal proyecto de ley –en trámite en el Senado- que obliga a supermercados y el retail a donar productos comestibles a sectores vulnerables.

La iniciativa, que se encuentra en primer trámite constitucional, fue vista el miércoles pasado por la Sala del Senado y a petición de la senadora Luz Ebensperger, fue devuelto a la comisión de Salud para ser revisada nuevamente, pues según la parlamentaria –argumentando con una minuta gubernamental- se trataría de alimentos de "segunda mano", que "perderían inocuidad" y que al ser obligatorio sería "una expropiación".

El senador Chahuán señaló que "queremos pedirle al Ejecutivo urgencia a este proyecto ampliamente debatido en la comisión de Salud, incluso con representantes de la Asociación de Supermercados de Chile ASACH y que se enmarca en las políticas globales de la FAO".

El parlamentario manifestó su esperanza que la revisión solicitada "no sea una acción dilatoria destinada a desechar una iniciativa que busca luchar contra el hambre en medio de esta crisis social (...) en estas dos semanas para indicaciones espero que el Ejecutivo se involucre en la discusión, no mire para el lado y pida votar en contra de un proyecto que combate el hambre".

Por su parte, el senador Girardi afirmó que el proyecto "tiene iniciativas equivalentes en muchos países desarrollados donde los productos que pierden su valor económico y que, pese a ser inocuos, serán desechados puedan ser reutilizados. Incluso en naciones como Alemania donde es parte de su cultura el compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente".

El legislador indicó que la iniciativa "tiene todos los fundamentos científicos aportados por la FAO" y calificó de "incomprensible que por defender pequeños intereses económicos este proyecto este cuestionado, pero tengo confianza que tiene la suficiente transversalidad como para poder restablecer en Chile el sentido común y abordar de verdad los problemas sociales".

El parlamentario PPD sostuvo que de no haber "un cambio de criterio en el Ejecutivo, no serán creíbles los esfuerzos del Gobierno para enfrentar la crisis social derivada de la pandemia".

En tanto, Darío Contreras, de la Fundación Retroalimenta, señaló que "me preocupa que la minuta del gobierno habla de alimentos de segunda categoría, tratando de hacer creer que se trata de alimentos vencidos y no es así. Chile adquirió compromisos ambientas que no cumple al rechazar este proyecto, pues el impacto medio ambiental de los alimentos desechados es muy grande. Ojala se vote a la brevedad y se superen los miedos que trataron de introducir al tema".

Finalmente, Pilar Guillorf, presidenta del Comité Nacional para la Prevención y Reducción de las Perdidas y Desperdicios de Alimentos, sentenció que "respaldamos completamente esta iniciativa y manifestamos nuestra disposición a apoyarla. En Chile ya tenemos una Red y un Banco de Alimentos en Santiago, en Lo Valledor y el Banco Solidario en Biobío que recibe productos del mar. Esto no es algo imposible de hacer... la diferencia es que este proyecto obligará a aquellos supermercados o empresas que no lo hacen de manera voluntaria".

