Senadores exigen que se implemente exámenes gratuitos para detectar el Covid-19

La mesa del Senado, junto a los legisladores Guido Girardi y Carolina Goic aseguraron que la prioridad es implementar con urgencia exámenes (PCR) gratuitos para detectar y aislar a los contagiados con el coronavirus (Covid-19).

En un encuentro entre expertos, los senadores, además de la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz y el vicepresidente de la instancia, Rabindranath Quinteros, criticaron la estrategia del Gobierno para enfrentar el coronavirus, especialmente porque no se realiza los exámenes necesarios para detectar un mayor número de infectados, para de esta forma aislarlos y contener la pandemia.

También denunciaron que habría equipos que pueden realizar 8 mil PCR al día, pero que están siendo empleados.

"Acordamos pedir con urgencia una reunión de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, para manifestarle nuestra preocupación porque no están escuchando a los expertos en el tema", dijo Girardi.

Agregó que "los científicos tienen la convicción consensual de que Chile tiene una ventana de oportunidad para detener esta pandemia, porque los casos aún están aglomerados en grupos y sectores".

Sobre este punto, comentó que la estrategia debe ser la misma de Corea del Sur, donde se realizan diagnóstico y test a todos quienes tengan cuadros respiratorios y fiebres para reconocer a los infectados, aislarlos y cortar la cadena de contagio.

"No sabemos cuántos test al día se hacen (...) La UC sólo hace 40; la U de Chile, 30, algunos privados pueden hacer más, pero Corea del Sur hacía 15 mil diarios y estamos lejos de eso. Los expertos dicen que hay dos equipos en el hospital Lucio Córdova que pueden hacer 8 mil test y aún no se implementan", puntualizó.

El senador dijo que "la UC informó ayer al Minsal que pueden aumentar de 40 a 400 los exámenes y aún no tienen respuesta. Nos parece muy negligente que en esta etapa de contención no se hagan las PCR necesarias evitar la diseminación del virus. Es lo que no hizo Italia y hoy tienen 400 muertos al día. Hay que seguir los modelos exitosos, no los fracasados".

Por su parte, la senadora Carolina Goic, pidió humildad al Presidente Piñera y al ministro Jaime Mañalich para que aprovechen la capacidad de los expertos "y tomar medidas que hoy pueden parecer exageradas, pero mañana podemos lamentar no haberlo hecho".

A este encuentro asistieron Ximena Paz Aguilera de la U. del desarrollo; María Teresa Valenzuela, U. de Los Andes; Jeannette Debanch, Sociedad Chilena de Epidemiologia; Marcela Ferrés, Catterina Ferrecio y Gonzalo Valdivia, U. Católica; Jeannette Vega, UC Christus y Red de Salud; Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico y Rafael Araos, Ministerio de Salud (Minsal).

PURANOTICIA