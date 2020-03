Senadora Provoste valoró Ley que asegura “a todo evento” educación sin Dicom

La legisladora recordó que la iniciativa fue publicada en el Diario Oficial el pasado 28 de febrero de 2020 y agregó que es un paso significativo para hacer justicia a miles de estudiantes y familias fuertemente perjudicadas por la publicación, en Dicom, de sus deudas de estudio.

La senadora Yasna Provoste, consideró como un importare avance la publicación de la Ley que asegura una educación sin DICOM y que permitirá prohibir que cualquier deuda contraída para estudiar, desde la educación preescolar a la superior, esté en el registro de sistema de deudas comerciales morosas.

Asimismo, la senadora DC afirmó que les "asiste la más profunda convicción que la educación es un derecho y no es una industria, y por lo tanto, no puede moverse con los valores del neoliberalismo y en ese sentido, creemos que todos aquellos que han hecho un esfuerzo importante en materia educacional no pueden estar en los registros comerciales por morosidad en ningún informe. Y que dicha situación signifique no acceder a otros beneficios sociales a lo largo de la vida".

Provoste explicó que "con este proyecto se replica lo que hoy existe para otros bienes que son básicos como lo es la luz, el agua y el gas, por tanto, las deudas educativas no estarán en el boletín comercial a todo evento. Situación similar a lo que sucede con los deudores de Indap. En síntesis, el proyecto es a todo evento para todos aquellos que acceden al derecho de la educación".

