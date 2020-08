Senadora Aravena: “La solicitud que hacen los camioneros es totalmente comprensible"

De igual forma, explicó que se requiere de la voluntad del Ejecutivo para dar suma urgencia a una serie de proyectos de ley vinculados al orden y seguridad del país.

La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena (IND-RN), se refirió al anuncio de un sector del gremio de camioneros, quienes realizarán un paro nacional si no se otorgan soluciones en materia de seguridad, esto debido al ataque incendiario en la ruta que une las comunas de Angol y Collipulli, donde resultó herida una menor de tan sólo nueve años.

La parlamentaria manifestó su comprensión con los camioneros, no obstante, explicó que se requiere de la voluntad del Ejecutivo para dar suma urgencia a una serie de proyectos de ley vinculados al orden y seguridad del país.

"La solicitud que hacen los camioneros es totalmente comprensible, son años en los que han debido arriesgar su vida y la de sus familias para poder trabajar en una actividad imprescindible para el país. Debemos restablecer el Estado de Derecho en La Araucanía y dar celeridad a diversos proyectos de ley que permitirán contar con las herramientas necesarias para enfrentar estos ataques terroristas", sostuvo Aravena.

Asimismo, la senadora (IND pro RN) hizo un llamado de atención respecto a la celeridad en la tramitación de proyectos de ley, por lo que solicitó la voluntad de todos los sectores políticos y de las comisiones legislativas correspondientes, para avanzar en la discusión.

"¿Por qué tenemos que llegar al extremo de un paro nacional para apurar la tramitación de proyectos de ley imprescindibles para la seguridad del país? En medio de una crisis sanitaria, no podemos pensar en la paralización de un gremio tan relevante, pero en La Araucanía estamos cansados de anuncios de querellas y no ver tras las rejas a los culpables. Las policías requieren de mejores herramientas para hacer su trabajo, no puede ser que quién dispara en la oscuridad siga impune y la reacción sea vamos a presentar una querella", añadió.

Finalmente, la parlamentaria insistió en dar celeridad a la tramitación de proyectos de ley que son urgentes en materia de seguridad; tales como, la modernización de ambas policías, perfeccionar la persecución de conductas terroristas, la ley que otorga más instrumentos para combatir el robo de madera y la protección de la infraestructura crítica, iniciativa legal de autoría de la parlamentaria que se encuentra en su segundo trámite en La Cámara de Diputados.

