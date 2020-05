Senador Quinteros viajó desde Santiago a Puerto Montt sin esperar el resultado del examen de Covid-19

El parlamentario fue notificado este viernes que dio positivo al examen de coronavirus.

El senador Rabindranath Quinteros, este viernes fue diagnosticado con Covid-19 y a pesar de dar positivo, el parlamentario aseguró no sentir síntomas.

"La verdad es que me lo he tomado con bastante sorpresa, porque no he tenido síntomas. No he tenido fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, no he tenido sintomatología y no solamente hoy, sino que ningún día, por eso que he ido a trabajar al Senado y viajaba a Valparaíso todas las semanas", aseguró desde su casa, en Puerto Montt.

El vicepresidente del Senado señaló al medio local PaisLobo.cl que "voy a seguir las instrucciones como corresponde, por supuesto". De paso, esbozó un cuestionamiento a la autoridad sanitaria: "Si he criticado la falta de exámenes, si he criticado al ministerio de Salud porque no hemos tenido los tests suficientes para la población, aquí hay un caso en mi persona".

Quinteros, de 76 años, comentó que "si no es porque La Moneda llama el miércoles al Congreso para decirnos que los cinco integrantes de la Comisión de Salud que fuimos a entrevistarnos con el Presidente de la República el jueves pasado teníamos que hacernos un examen porque uno de los periodistas que estaba en La Moneda ese día dio positivo de Covid-19, no me hubiese hecho el examen porque no tenía síntoma alguno".

Luego, explicó que junto a los demás senadores de la comisión, Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Francisco Chahuán (RN) y Luz Ebensperguer (UDI), se realizaron el examen anteayer.

"Fuimos los cinco a la clínica UC de San Carlos de Apoquindo y hoy en la mañana, cuando llegué a Puerto Montt, se me comunicó que di positivo", comentó.

El parlamentario insistió en que se encuentra "muy tranquilo; me vine inmediatamente a mi hogar, tomamos las precauciones del caso, el aislamiento, y voy a seguir todos los protocolos. No tengo sintomatología, estoy aislado en una habitación, solo, voy a emplear cuchillos, plato, exclusivamente yo, y estaré en contacto con el infectólogo por teléfono", culminó.

Cabe señalar que Quinteros no esperó el resultado de los exámenes y viajó desde la capital hasta Puerto Montt, no respetando las normas que establece la autoridad sanitaria, según dijo el diputado Javier Hernández, quien iba en un asiento cercano al del senador a CNN Chile.

"Cuando nos parábamos todos para sacar las maletas, él conversó el tema... que se había hecho (el examen)", afirmó.

Esto va en contra del decreto publicado el 13 de mayo pasado por el Ministerio de Salud, en el que se señala que quienes se hayan practicado "el test PCR para determinar la presencia de la enfermedad señalada deben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el resultado".

