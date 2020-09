Senador Pizarro y posible candidatura presidencial de Daniel Jadue: "No tiene ninguna posibilidad"

"Si el señor Jadue se transforma en una carta, será por voluntad ciudadana. Yo creo que no, que no tiene ninguna posibilidad", dijo el legislador DC.

El senador Jorge Pizarro (DC) valoró la idea de que su partido participe en unas eventuales primarias de la oposición para definir al próximo candidato presidencial.

"Me alegro que la mesa del partido haya planteado cambiar de estrategia, porque la primera fase de los últimos dos años era la identidad y el camino propio. Hoy se han dado cuenta de que si en la oposición queremos la oportunidad de ofrecer una alternativa democrática y programática de gobierno, hay que asociarse con otros", aseguró en entrevista con radio Cooperativa.

De igual forma, el parlamentario por la región de Coquimbo señaló que esta asociación debe darse con "los que quieran estar".

"Y si, con muchos de ellos, por ejemplo, tenemos acuerdo en lo previsional, en cómo queremos avanzar en una nueva Constitución, acuerdos de que hay que tener un énfasis muy marcado en un crecimiento económico con alto sentido social y buscar mayor igualdad, es probable que podamos tener la posibilidad de compartir una propuesta", planteó.

Consultado sobre la opción presidencial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien lidera actualmente las encuestas en la oposición, Pizarro fue categórico.

"Si el señor Jadue se transforma en una carta, será por voluntad ciudadana. Yo creo que no, que no tiene ninguna posibilidad. Pero está bien, no tengo ningún reparo a lo que pueda hacer cualquier liderazgo expresado dentro de un acuerdo común", sostuvo.

