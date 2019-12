Senador Ossandón: "Uno de los grandes causantes de esta crisis es el señor Larroulet, que es UDI"

Respecto a la decisión de la UDI de congelar relaciones con Chile Vamos, el legislador RN dijo que "cuando se da una situación como ésta, de matonaje, van a perder ellos nomás".

El senador Manuel José Ossandón (RN) analizó el congelamiento de las relaciones de la UDI con Chile Vamos, lo que se ha expresado en diversos recados enviados por los medios de comunicación entre los presidentes de los partidos que componen el bloque.

En conversación con radio Pauta, el díscolo legislador de RN oindicó que la UDI "no puede condicionar la firma de algo con presiones. Si no estaban de acuerdo con un proceso, para qué acudieron al acuerdo grande", dijo, en relación a la paridad de género, cuotas para pueblos originarios y de independientes.

"Al otro día que se firmó ese acuerdo, aparece la Presidenta de la UDI diciendo que va a votar que "no". Desbordes tiene su posición, la mayoría del partido tiene la suya, pero esto no puede condicionarse", agregó Ossandón.

También afirmó que "yo creo que el matonaje no sirve. Cuando uno se las da en una situación como esta de matonaje, van a perder ellos nomás".

Y agregó que "ellos tiene una participación altísima en este gobierno. Diría yo que son los que realmente han gobernado con Evópoli. El personaje más poderoso del gobierno, influyente y además uno de los grandes causantes, a mi juicio, de esta crisis, es el señor (Cristián) Larroulet, que es UDI".

"Si aquí hay matonaje, los que van a perder son ellos nomás. Yo quiero socios democráticos, que estén de acuerdo con que hagamos un proceso como corresponde y no que estemos negociando a puras amenazas. Nosotros en RN no vamos a funcionar en base a amenazas. Parece que no se han dado cuenta en la UDI que este país cambió y que ya no están en las mismas condiciones para negociar que antes", concluyó el legislador oficialista.

