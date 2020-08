Senador Ossandón suspende su militancia en RN tras solicitud de formalización por tráfico de influencias

El parlamentario aseguró que se dedicará a probar su inocencia y que su decisión la toma para "no mezclar al partido en este lamentable episodio".

Mediante una carta enviada al timonel de Renovación Nacional, el senador Rafael Porhens, Manuel José Ossandón dio a conocer que de manera voluntaria suspende su militancia en el partido de gobierno, esto luego de que la Fiscalía Oriente decidiera formalizarlo por por tráfico de influencias.

En la misiva, el senador afirmó que "el fiscal Guerra decidió formalizarme sin tomar en cuenta los antecedentes que entregamos y que eran probatorios de la falta de fundamento de la acusación que se me hace".

"No voy a aceptar que una vez más por razones políticas que se anteponen a la verdad, se pretenda afectar mi honorabilidad. Soy absolutamente inocente de la acusación que se me hace y así lo demostraré. La formalización es sólo un acto de comunicación que no tiene relación con el mérito de la investigación", agregó.

En esta misma línea, el ex candidato presidencial afirmó que "como ha sido mi costumbre, decidí declarar en la Fiscalía aún cuando podría haber hecho uso de mi fuero. Dedicaré mis esfuerzos a demostrar mi absoluta inocencia y por esa razón quisiera poner mi militancia en suspensión para actuar con plena libertad y autonomía en mi defensa y no mezclar al partido en este lamentable episodio".

El parlamentario oficialista se encuentra acusado de presionar a concejales de Pirque para favorecer un convenio con la empresa Cavilú Spa, vinculada a su hijo, que se dedica a la extracción de áridos.

La denuncia fue interpuesta por el Alcalde de Pirque, y su primo, Cristián Balmaceda, en noviembre de 2019 ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

