Senador Ossandón asegura que querella del CDE en su contra es una "vendetta política"

Legislador RN indicó que "cuando voté a favor del 10% y, además, dirigí ese cuento para que muchos votaran por la gente, sabía que eso tenía un costo altísimo".

El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió a la audiencia de formalización que deberá enfrentar dentro de dos semanas, debido a una investigación por el delito de tráfico de influencias.

En conversación con radio Cooperativa, el parlamentario oficialista habló sobre la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de querellarse en su contra, indicando que esto se trataría de una "vendetta política".

El senador dijo que "voy a demostrar mi inocencia, como lo demostré con las boletas falsas que no me creía nadie, me daban como caja en la prensa de que me había robado plata y después me tuvieron que pedir disculpas. Eso va a pasar al final de esto, acuérdense de mí".

Ossandón fue más allá, e incluso estableció una relación entre la demanda en su contra y su apoyo al proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones, comentando que "este cuento no es gratis, cuando voté a favor del 10% y, además, dirigí ese cuento para que muchos votaran por la gente, sabía que eso tenía un costo altísimo".

Tras esto, comentó que "no me voy a rendir por algo que no he hecho", y recalcó que "Chile es mucho más corrupto de lo que parece y sí, las cosas se cruzan".

El parlamentario finalizó afirmando que "no me he escondido en mi fuero, como muchos senadores y parlamentarios. Autoricé que abrieran mis cuentas corrientes en todo lo que tuviera que ver con Cavilú y lo que quisieran. No me he escondido en nada, estoy yendo a un juicio y no me he escondido en mi fuero".

Cabe recordar que Ossandón está acusado de presionar a concejales de Pirque para favorecer un convenio con la empresa Cavilú Spa, vinculada a su hijo, que se dedica a la extracción de áridos.

PURANOTICIA