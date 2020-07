Senador Navarro: "Si se rechaza el proyecto para retirar el 10%, se viene una nueva y más dura explosión social"

Legislador aseguró que "va a volver la gente a las calles y va a haber represión", agregando que el oficialismo será "cómplice de crímenes de derechos humanos contra la población".

El senador por la región de Biobío, Alejandro Navarro (PRO), hizo un llamado al Gobierno y a Chile Vamos a apoyar la iniciativa parlamentaria que permite el retiro del 10% de las AFP para así evitar una nueva revuelta social.

El parlamentario se refirió a las manifestaciones ocurridas en la previa de la votación de este miércoles en la Cámara de Diputados y culpó al gobierno por el mal manejo de la crisis.

Sobre las manifestaciones, el senador Navarro recordó que "se lo dijimos el martes al ministro Briones en la Comisión de Constitución del Senado, se lo venimos diciendo desde marzo al gobierno: si se rechaza el proyecto para retirar el 10%, se viene una nueva y más dura explosión social. Va a volver la gente a las calles y va a haber represión. El oficialismo será nuevamente cómplice de crímenes de derechos humanos contra la población".

"El bono de 500 mil pesos, los créditos y subsidios siguen siendo insuficientes. El ministro Briones, ligado a una AFP, no supo responder frente a la crisis de hambre que afecta a miles de familias. Mañalich provocó una crisis sanitaria y debió ser removido del Ministerio de Salud. Briones generará una crisis social y será irreversible su renuncia", aseveró Navarro.

Además, Navarro dijo que "me atemoriza, me causa profunda preocupación, porque si se rechaza vendrán las mutilaciones producto de la represión y el contagio producto de la pandemia. Le ruego al ministro Ignacio Briones, al Presidente Piñera, que no repitamos el 18 de octubre, porque la gente se va a manifestar y es una variable política que deben considerar".

En relación a las reacciones del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que llamó a condenar los incidentes ocurridos este martes, el senador del Partido Progresista replicó que "condeno la intransigencia de un gobierno avaro y antisocial".

"Condeno la férrea defensa corporativa de un gobierno elegido por el pueblo, pero que gobierna para las AFP. Sabían que habría respuesta social, por eso basta de caricaturas, no criminalicemos la protesta ciudadana", insistió.

"Hago un llamado al gobierno a no caer en presiones fuera de los márgenes éticos en contra de sus parlamentarios. Vimos ayer que sus diputados denunciaron presiones indebidas. El lobby del gobierno a favor de las AFP y en contra del oficialismo, raya en la corrupción", concluyó el senador progresista.

