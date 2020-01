Senador Lagos Weber y elección de Gobernadores Regionales: "Yo veo una operación para postergarla"

Parlamentario PPD señaló que "desde La Moneda, hace más de un año que andaban sondeando si había apoyos para postergar esa elección, y esto era mucho antes de la crisis por el estallido social".

"Derechamente y sin anestesia, me parece mal y no lo comparto". Con estas palabras se refirió el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), a la posibilidad de que el Gobierno postergue la elección de Gobernadores Regionales, contempladas para octubre de este año.

Esta opción surge a raíz de las críticas expresadas por representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y que ha generado bastante ruido en base a la decisión que podría tomar el Gobierno en la materia.

En palabras del parlamentario, "desde La Moneda, hace más de un año que andaban sondeando si había apoyos para postergar esa elección, y esto era mucho antes de la crisis por el estallido social que vivimos a partir de octubre, y hay sectores que tienen una mirada muy crítica o conservadora sobre la necesidad de descentralizar Chile".

"Yo veo una operación para postergar esta elección", agregó Lagos Weber.

A juicio del Senador PPD, "hay quienes nunca han creído en la descentralización porque hay una desconfianza a la capacidad que podamos tener en regiones para tomar decisiones o dar ciertas conducciones, y ocurre que esto se trata de redistribuir poder desde el Ejecutivo hacia Gobiernos Regionales que van a contar con gobiernos electos a través de la soberanía popular, o por medio del voto, y eso genera una tensión evidente y significa que alguien pierde poder o deja de tomar todas las decisiones. Hay una desconfianza a la capacidad que se tenga en regiones para tomar decisiones".

Respecto a cómo afectaría una eventual postergación del proceso de descentralización a nivel local, Lagos Weber comentó que "en la región de Valparaíso tenemos varios problemas y siento que esto no nos ayuda mucho. El Ministerio de Obras Públicas decidió dejar sin efecto el embalse Catemu. Ahora nos quedamos sin embalse y con la sequía que tenemos. Los mejoramientos en la ruta 68 se postergaron por una decisión que se tomó en Santiago. Entonces, siento y veo que en la provincia de Petorca o Aconcagua se sienten postergados y quieren constituirse en región porque no tienen las atribuciones".

También indicó que "siento que lo que ocurre hoy es solamente una excusa a partir del proceso constitucional, entonces, yo lamento que haya que estar en regiones para defender lo que es la descentralización realmente, y si el Gobierno se abre a postergar la elección, si esa es su opinión, que lo diga derechamente, pero yo les sugiero que no abran un tema adicional del cual hacerse cargo, ya tenemos muchas cosas de qué preocuparnos y creo que es un tema innecesario para ponerlo en la agenda y tratemos de resolver los temas concretos: las pensiones, veamos en concreto el tema de tener sesión durante la próxima semana acá en el Senado, y que no tengamos la semana distrital como lo hemos hecho en innumerables eneros pasados y trabajemos hasta el último día del mes. Yo diría que nos concentráramos mejor en eso y no abramos un frente innecesario".

PURANOTICIA