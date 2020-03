Senador Lagos Weber valoró aprobación, en general, para la rebaja de la dieta parlamentaria

Tras su discusión en primera instancia, el parlamentario PPD apoyó favorablemente la iniciativa que será abordada en comisión de Constitución del Senado para su tramitación en particular.

Luego de aprobarse, en su discusión en general, el proyecto de ley que analiza una rebaja de la dieta parlamentaria –iniciativa que será abordada en particular por la comisión de Constitución del Senado-, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) valoró la puesta en marcha del tratamiento de esta iniciativa que evaluará los montos en las remuneraciones de los parlamentarios.

Durante su discusión en sala del Senado, el parlamentario por la región de Valparaíso señaló que "existe la percepción de nuestra labor, y de la política en general, muy a la baja, pero si a eso se le asocia una dieta que es más allá de lo razonable -a juicio de los ciudadanos- creo que requiere que abordemos esta materia. Aquí no está en cuestión la legitimidad de la dieta, lo que está en cuestión es la cuantía de la misma. Históricamente, hubo un momento en Chile en que los parlamentarios no tenían dieta porque no requerían, ya que era gente que tenía recursos propios para subsistir, de hecho, el parlamento funcionaba en torno a la actividad de esos parlamentarios, que era la actividad agrícola", agregó.

LEER TAMBIÉN: Senado aprueba idea de legislar reforma constitucional que permita rebajar la dieta parlamentaria.

En este sentido, Lagos Weber añadió que "dado el cuestionamiento que existe, y entendiendo que pueden haber miradas distintas respecto a la precisión de los estudios, lo que se está proponiendo acá es una revisión, y creo que lo más elemental es pedirle a un ente ajeno al parlamento, en el cual nosotros no tengamos influencia, el que determine cuáles son las remuneraciones que debiéramos recibir los parlamentarios en Chile, y para eso, espero que durante su tramitación en particular contemos con un mecanismo adecuado".

Profundizando sobre el tema en cuestión, el ex presidente de la comisión de Hacienda del Senado, indicó que también es importante ampliar la revisión de las remuneraciones, no sólo para los parlamentarios, sino también "abordar las remuneraciones en Chile, en general".

"Creo que también es importante abordar lo que son las remuneraciones en Chile, en general, no sólo la labor parlamentaria. Uno se podría cuestionar respecto a un sinnúmero de sectores y estamentos en el país, donde las remuneraciones tienen un diferencial tremendamente alto, y uno se pregunta si son necesarios, remuneraciones de sectores que por ley deben funcionar y de los cuales muchos chilenos deben contribuir para mantener organismos como las AFP ó isapres, y la pregunta es ¿hay límites en las remuneraciones ahí?, ¿están bien invertidos los recursos?, ¿cómo es el proceso de reclutamiento en esos sectores? Creo que sobre esto va a venir un debate importante", agregó el legislador.

PURANOTICIA