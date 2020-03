Senador Lagos Weber insta al Gobierno a tomar definiciones para postergar el plebiscito de abril

Legislador PPD indicó que "sería tremendamente difícil llevar a cabo un plebiscito como corresponde, sin haber podido hacer campaña".

Con preocupación ante la situación de emergencia en el país, provocada por el aumento de casos de coronavirus Covid-19, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), instó al Gobierno a tomar prontamente definiciones acerca de la pertinencia de postergar el plebiscito constitucional agendado para el próximo 26 de abril.

De esta manera, indicó que se despeja este tema que ya ha comenzado a generar ruido en algunos sectores.

"Se está definiendo la conveniencia de modificar la fecha para la realización del plebiscito que preguntará sobre si queremos o no, una nueva Constitución para Chile y con qué mecanismos vamos a contar para ello", indicó.

A juicio del parlamentario por la región de Valparaíso, "el debate es sumamente importante llevarlo a cabo hoy, y la decisión la pueden postergar, quizás hasta principios de abril, porque sería tremendamente difícil llevar a cabo un plebiscito como corresponde, sin haber podido hacer campaña, o si es que estamos en medio de una crisis de salud de proporciones".

"Entonces, tendríamos los primeros 15 días de abril para ver cómo evoluciona el coronavirus, pero mientras tanto, desde la toma de decisiones, tendríamos que ponernos de acuerdo en cuál sería la nueva fecha para el plebiscito, en caso de ser necesario postergarlo y cuál sería la nueva fecha para la elección de nuevos constituyentes, en caso de que gane el apruebo", agregó.

En esa línea, Lagos Weber conluyó que "lo fundamental es no perdernos; hay un consenso sobre la necesidad de hacer el plebiscito. Lo que debemos tener claridad es saber cuáles son las condiciones óptimas que deben darse para que ello ocurra. No nos apresuremos en tomar la definición, pero sí apurémonos en ver cuál sería ese plan b, tenerlo listo y consensuado, para efectos de si se toma la decisión los primeros días de abril, sepamos qué va a ocurrir, cómo se va a hacer y no postergar hasta ese entonces".

PURANOTICIA