Senador Lagos Weber descarta frenar discusión del proyecto "40 Horas", pero se abre a una aplicación gradual

Diversas críticas han surgido desde algunos sectores que cuestionan la pertinencia de continuar con el trámite parlamentario del proyecto que reduce a 40 horas la semana laboral, basándose en la actual situación económica que se vive en Chile tras el estallido social y la incertidumbre en las expectativas de crecimiento para los meses que vienen.

Esta situación fue analizada por el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien señaló que "no sería sano" paralizar la discusión de esta iniciativa, aunque sí se mostró partidario de avanzar hacia una aplicación gradual de la reducción de la jornada y definir plazos claros para su discusión.

En este sentido, el parlamentario indicó que "es posible avanzar en las 40 horas con una gradualidad adecuada y haciéndonos cargo del contexto actual. Nadie desconoce la actual situación económica. Lo ha dicho el Banco Central, las mismas proyecciones del Gobierno que van a la baja para el año que viene, pero creo que eso no puede ser un obstáculo para acordar un camino y una ruta para estos efectos".

En esta materia, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado agregó que "tengamos una mirada larga en las "40 horas", realicemos el esfuerzo, démosle la gradualidad que se requiere en Chile, hagamos algunos ajustes, avancemos en esto y despejémoslo. Hay quienes postulan que legislemos sobre eso, pero que al mismo tiempo le demos la gradualidad lo suficientemente amplia para acomodar a las empresas, en particular a las medianas y pequeñas, de absorber lo que va a significar el proceso de asumir las 40 horas".

En esta línea, Lagos Weber sostuvo que "yo me quiero quedar con esa mirada más positiva de que algo que era tan contestatario y que generó tanto conflicto, parece que se empieza a enrielar en un sistema. Lo que yo creo que no sería sano es paralizar toda la discusión de este proyecto. Porque se puede legislar un proyecto de 40 horas y darle un plazo para su implementación, pero entonces ya tenemos algo cierto sobre lo cual trabajar y no dejarlo en el aire o postergarlo indefinidamente".

AUMENTO GRADUAL DE IMPUESTOS

Continuando con la misma lógica, el parlamentario por la región de Valparaíso insistió en trasladar el tema de la gradualidad también al aumento de impuestos a "quienes les va mejor", de manera que se pueda canalizar de mejor manera y con plazos definidos cómo se implementarán este aumento de la carga tributaria en Chile.

"En el tema tributario también se requiere gradualidad, que es muy importante. Yo puedo acordar hoy que vamos a tener un sistema tributario distinto e implementarlo en cuatro o cinco años; podemos aumentar la carga tributaria, que en el contexto que hay tal vez no favorece, pero sí podemos dar por notificado que podemos tener un incremento gradual que vamos a pagar todos aquellos chilenos que nos va mejor y poner recursos gradualmente en el tiempo. Creo que eso es muy importante enfocarlo así y no atrincherarnos en un sí, o un no, porque la vida al final no es blanco o negro", concluyó.

