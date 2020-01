Senador Juan Ignacio Latorre anuncia que votará en contra de la ley “antisaqueos”

El parlamentario de Revolución Democrática reconoció las modificaciones a la normativa que se le realizaron en las comisiones de Seguridad y constitución del Senado, pero las calificó de insuficientes.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD); único representante del Frente Amplio en la Cámara Alta, anunció que la tarde de este lunes (16:00 horas), votará en contra del proyecto de ley "antisaqueos".

La iniciativa modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios y fija las penas que se aplicarán al delito de saqueo en diversas circunstancias.

Latorre afirmó que "a propósito del tema del saqueo y la coyuntura del saqueo que todos condenamos, en el fondo los actos vandalismos -hoy mismo vengo de reunirme con locatarios de Valparaíso que han sido víctimas de saqueos y robo- el proyecto de ley aprovecha esa coyuntura para meter otros temas que tienen que ver con criminalización de la protesta social", según consigna Emol.

Asimismo, cuestionó que se tipifiquen como delitos "el tema del que baila pasa", ya que "pueden ser considerados desórdenes públicos y hoy de hecho existe esa categoría. Pero crear el delito y subir las penas creo que es un camino que no contribuye, que no soluciona, que no es efectivo", agregó.

El senador considera que no es necesario modificar el Código Penal, debido a que ya están considerados los delitos a la propiedad privada, y que "no es retroactivo, por lo tanto las personas que ya cometieron estos delitos van a ser sancionados con la ley vigente a esa fecha y por otro lado, tampoco estamos dando señales respecto a los delitos de cuello y corbata".

Por último, reiteró que en este sentido "la balanza está muy desequilibrada" por lo que rechazará el proyecto que este lunes será votado en particular.

