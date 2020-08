Senador Iván Moreira declaró estar "totalmente disponible" para ser candidato presidencial

El parlamentario señaló que si Joaquín Lavín y Evelyn Matthei no se ponen de acuerdo, él "está disponible".

El senador Iván Moreira (UDI) afirmó que está disponible para asumir una candidatura presidencial, luego que Evelyn Matthei también expresara estar abierta a la opción con críticas a Joaquín Lavín, quien se declaró "socialdemócrata" y partidario de una nueva constitución.

En entrevista con La Cuarta, Moreira afirmó sobre las diferencias entre los jefes comunales que "si nos dividimos entre nosotros esto termina dándole el triunfo en bandeja a la izquierda, que no tiene candidato. Yo no quiero entrar a polemizar entre estos roces de los alcaldes, porque eso no nos conviene".

No obstante, aseguró que "si Joaquín Lavín y Evelyn Matthei no se ponen de acuerdo, yo estoy disponible (para ser candidato), totalmente".

En la misma línea, precisó que "estoy totalmente disponible, y no significa que esté lanzando una candidatura, significa decir, aquí estoy, con todos mis defectos y virtudes. Si puedo ayudar, estoy disponible".

El parlamentario señaló que "Lavín lleva la delantera, pero si hay competencia, bienvenida sea, porque sólo la competencia con unidad nos garantizará el triunfo presidencial del 2021".

Sobre las declaraciones del alcalde de Las Condes, Moreira indicó que "toda la gente que está molesta con Lavín, en una eventual candidatura contra Jadue, a todos se les va a quitar el enojo y van a votar por Lavín".

"Veamos esto desde la perspectiva y estrategia para ganar, y que no significa que uno esté desconociendo los principios y valores que representa nuestro sector", sentenció.

