Senador Huenchumilla fue trasladado a una clínica en medio del debate por 10% del fondo de pensiones

El parlamentario democratacristiano participaba en la sesión, vía online, desde su domicilio ubicado en la comuna de Temuco.

El senador DC Francisco Huenchumilla debió abandonar la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, cuando se votaba en particular el proyecto que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales.

El parlamentario debió ser trasladado a una clínica, luego de sufrir una descompensación cuando participaba de la instancia en forma telemática, desde su casa en Temuco.

Huenchumilla fue reemplazado en la sesión por su par de la Democracia Cristiana, la senadora Ximena Rincón.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS), señaló que "he tratado de contactarme, pero no he tenido todavía respuesta de su entorno".

Asimismo el parlamentario aclaró que "por lo que sabemos no es nada de riesgo", y que Huenchumilla "estaba desde las 09:30 (horas) al pie del cañón".

