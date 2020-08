Senador Harboe pidió perdón al pueblo mapuche por su gestión en gobiernos anteriores

El parlamentario exigió al presidente Sebastián Piñera poner discusión inmediata al proyecto que reconoce los Pueblos Originarios.

Durante su intervención en la sala del Senado con motivo de abordar y analizar el conflicto en la región de La Araucanía. Felipe Harboe exigió al presidente Sebastián Piñera poner discusión inmediata al proyecto que reconoce los Pueblos Originarios.

"Quiero humildemente pedir perdón, perdón por los errores que cometí en el ejercicio de mis funciones y por la incapacidad como dirigente político y como servidor público de no haber logrado y no haber aportado definitivamente a una inclusión real de los pueblos originarios", sostuvo.

Añadió, asimismo, que "más allá de los enormes esfuerzos y algunos avances que se han hecho en materia de entrega de tierras y otros, Chile sigue siendo un país racista y clasista. Y eso debería provocarnos, debería agredirnos como funcionarios públicos, como servidores. No podemos seguir haciendo más de lo mismo si el resultado va a seguir siendo igual".

En lo político, agregó, "necesitamos un nuevo diálogo, un diálogo que tome como base la experiencia pasada: los buenos elementos y aquellos que no sirvieron para no repetirlos; un diálogo donde la inclusión no sea una expectativa, sino un derecho; donde la inclusión política se materialice no en discursos, sino en reformas".

Finalmente, el senador Felipe Harboe dijo que "como en la política hemos sido capaces de hacer reformas para los políticos en 24 o 48 horas, yo desafío a su excelencia, el Presidente de la República, a que le ponga discusión inmediata al Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios, a la inclusión de escaños reservados para el Parlamento y para la Convención Constitucional para los Pueblos Originarios".

