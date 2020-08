Senador Guillier afirma que el Congreso debe escuchar a los trabajadores antes de fijar sueldo mínimo

El parlamentario además realizó críticas hacia el Gobierno, expresando que "sigue encerrado en proyectos y programas desenfocados y que llegan tarde".

El senador por Antofagasta y ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, recibió vía videoconferencia las propuestas de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT) y otras organizaciones sindicales agrupadas en el Frente Unitario de los Trabajadores en el contexto de la discusión del monto del sueldo mínimo que el Gobierno debe tramitar en el Congreso para su vigencia desde septiembre en adelante.

La organización sindical plantea que el nuevo sueldo mínimo debe igualarse al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para una familia de 4 personas fijado por el propio gobierno en el contexto de la pandemia ($ 450,165). Para hacerlo posible la organización de trabajadores propone utilizar el subsidio del ingreso mínimo de emergencia en apoyo a las micro y pequeñas empresas.

Asimismo, para recuperar el empleo, proponen establecer un aporte fiscal para los trabajadores despedidos o suspendidos a partir del 1 de abril de 2020 que facilite su recontratación en las micro y pequeñas empresas que lo captarían como subsidio y en las grandes y medianas a través de un crédito blando.

Al respecto, Guillier planteó que "no sabemos qué parte de las propuestas de estas organizaciones y de las otras centrales sindicales el gobierno se ha abierto a escuchar, porque el Ministro de Hacienda no ha mostrado un proyecto claro. Como lo hicimos con las pymes, me parece básico que el Congreso Nacional escuche a los trabajadores y tengamos en cuenta sus necesidades, por ello pediré que recibamos a todas las organizaciones sindicales en el marco de la discusión del ingreso mínimo".

"Tenemos temor de la cesantía y vemos que el Gobierno sigue encerrado en proyectos y programas desenfocados y que llegan tarde. Por eso estos planteamientos son relevantes, porque nacen de la realidad que están viviendo las familias trabajadoras", agregó.

