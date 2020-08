Senador Girardi anunció proyecto de ley para implementar voto a distancia para el Plebiscito

El parlamentario PPD manifestó que existen todas las condiciones tecnológicas para votar a distancia y que el propio Servel planteó esa posibilidad.

El senador Guido Girardi (PPD) lamentó la decisión del Gobierno de no enviar una ley exprés para implementar un mecanismo de votación a distancia que permitiera la participación en el plebiscito del 25 de octubre a todas las personas que, para esa fecha, sean Covid-19 positivos o contactos estrechos y se encuentren aislados o en cuarentena.

El parlamentario afirmó que enviará un proyecto de ley que permita implementar el voto a distancia, "ya sea por correo, internet o urnas móviles".

Al respecto, Girardi señaló que "es lamentable que el Gobierno nuevamente le de la espalda a la ciudadanía, así como lo hizo con el 10% en qué impulsó una verdadera campaña del terror diciendo que no se podía y que iba a causar una catástrofe económica y nada de eso ha ocurrido".

El senador explicó que "nadie está pidiendo que las personas contagiadas o que sean contactos vayan a votar presencialmente. Es evidente que no lo pueden hacer porque la ley los obliga a estar aislados o en cuarentena y, además, generarían temor entre los electores sanos que podrían restarse a participar".

"Existen todas las condiciones tecnológicas para votar a distancia, ya sea hacerlo por correo, por internet, o a través de urnas móviles. El propio Servicio Electoral (Servel) ha planteado esa posibilidad y ha sido respaldado por la Cámara de Diputados y el Senado", añadió.

Para Girardi, "los únicos que no quieren, porque de cierta manera tienen un desafecto por la democracia, y no entienden que los contagiados y sus contactos no están en esa condición por responsabilidad propia. Están afectados por una pandemia cuya diseminación y larga permanencia es por responsabilidad y negligencia del propio Gobierno".

"Ahora no quieren garantizar el derecho humano de las personas como es la participación electoral. Si el Gobierno no quiere hacerlo nosotros mismos vamos a presentar un proyecto de ley para que se implementen las medidas adecuadas y todos los chilenos y chilenas, sin excepciones puedan cumplir con su derecho civil si así desean hacerlo", sentenció el parlamentario.

