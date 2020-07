Senador David Sandoval (UDI) se mostró a favor de apoyar retiro del 10% del fondo de pensiones

El parlamentario considera que no se han dado a conocer mejores opciones para ayudar a la clase media.

El senador UDI, David Sandoval, se mostró abierto a apoyar el retiro del 10% de los fondos previsionales, porque considera que no se han dado a conocer mejores opciones para ayudar a la clase media.

En entrevista con radio Pauta, el senador gremialista afirmó que "no habiendo otra alternativa, no habiendo otra propuesta, no habiendo un complemento a las mismas propuestas que el Gobierno ha planteado en su última alternativa, yo creo que aquí evidentemente hay que echar mano a este tipo de recursos".

"Yo creo que esta posibilidad es una alternativa, yo no la desconozco, pero creo que tal cual como está planteada en la Cámara necesita cambios sustantivos", agregó.

Respecto de la situación en que está Chile Vamos tras la votación en la Cámara Baja, Sandoval admitió que hay una presión en torno al tema, pero que él no se cerrará al debate.

Cabe precisar que en el Senado la iniciativa requiere 26 votos para ser aprobada, es decir, dos senadores del oficialismo debieran mostrarse favorables, eso sí, en caso de que los 24 legisladores opositores se alineen votando en apoyo de la medida.

