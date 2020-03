Senador Chahuán y diputado Longton valoran anuncio de Piñera, pero repasan a los alcaldes por confusión armada

Dos de los creadores del polémico proyecto para postergar el pago de permisos de circulación analizaron el veto sustitutivo anunciado por el Mandatario para evitar el cobro de intereses y multas.

Si pensaba que la intervención del presidente Sebastián Piñera era el fin de la polémica suscitada en el marco del proyecto de ley que postergaba el pago de los permisos de circulación, el cual fue aprobado en el Congreso Nacional, pero ampliamente criticado por alcaldes del país, Evelyn Matthei entre ellos, estaba muy equivocado.

Esto, pues, el senador Francisco Chahuán (RN), uno de los autores de la iniciativa aprobada el pasado viernes 27 de marzo, criticó fuertemente a la jefa comunal de Providencia, asegurando que con sus palabras sólo generó confusión entre sus vecinos, lo que fue imitado por otras personas a lo largo de todo el país.

EL PROYECTO Y LAS CRÍTICAS

Pero para entender el conflicto, vale indicar que el proyecto fue pensado tomando en cuenta que este 31 de marzo se vence el plazo para el pago de patentes y a la grave crisis sanitaria y económica producto del coronavirus Covid-19. De esta manera, los parlamentarios diseñaron un proyecto de ley que permitiría la postergación del pago de estos permisos y, al mismo tiempo, extender el plazo de vencimiento de las revisiones técnicas y de las licencias de conducir.

No obstante, la iniciativa generó la confusión de varios alcaldes, entre los que destacaron los de Providencia y Quillota, Evelyn Matthei y Luis Mella, respectivamente, quienes plantearon que si no se pagaba el permiso de circulación este martes 31 de marzo, se cobrarían multas e intereses, además que no podrían pagarlo en dos cuotas, como regularmente se hace.

PIÑERA AL RESCATE

A partir de esta situación, que originó que los chilenos se volcaran a los puntos establecidos para pagar el permiso de circulación, el presidente Sebastián Piñera anunció que enviará un veto sustitutivo de este proyecto, con discusión inmediata, que permitirá eliminar el pago de los intereses y los reajustes de los permisos que se paguen con posterioridad al 31 de marzo. Vale decir, rectifica el proyecto aprobado por el Congreso Nacional.

Y pese a que tanto el senador Francisco Chahuán como el diputado Andrés Longton, dos de los autores del proyecto, valoraron la decisión adoptada por el Mandatario, lo cierto es que el primero de ellos criticó fuertemente a los alcaldes, enfocado principalmente en lo expresado por la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei.

CHAHUÁN DURO CON MATTHEI

"La alcaldesa Matthei desinformó, al igual que otros alcaldes. El proyecto de ley, perfectamente regulaba esta situación. Claramente el veto sustitutivo viene a dar tranquilidad a la población. Pero pareciera que había mayor preocupación de los alcaldes de que ingresaran recursos a sus municipios que en definitiva de clarificar adecuadamente los efectos del proyecto de ley", sostuvo Chahuán

También dijo que "quiero fustigar a aquellos alcaldes que, en vez de preocuparse de la situación de las personas con complejidades para el pago, tendieron a desinformar para apresurar el pago en las arcas municipales" y agregó que "el llamado a los alcaldes es a menos desinformación y entender que hay que ponerse en la situación de los chilenos más vulnerables".

LONGTON REPASA AL GOBIERNO

Y si bien, Chahuán optó por criticar a los alcaldes, Longton hizo lo propio con el Gobierno del presidente Piñera: "Nos hubiese gustado que el Gobierno se hubiese hecho parte en el trámite de esta ley que pasó por el Congreso, cuando estaban todas las advertencias hechas respecto a lo que podía pasar el día de hoy con las aglomeraciones, haciendo hincapié en el beneficio que implica que la gente no tenga que gastar estos recursos hoy, ya que hay muchos para quienes son escasos debido a que producto de la pandemia han perdidos sus trabajos, y que en definitiva, hay otras prioridades antes que pagar el permiso de circulación", manifestó el Diputado RN.

"Las advertencias fueron hechas. Ellos no se quisieron sumarse al proyecto y los parlamentarios avanzamos en los elementos que estaban dentro de nuestras facultades. Estoy seguro de que si no hubiésemos aprobado esa ley, hoy este anuncio por parte del Presidente no se hubiese realizado", agregó Longton.

VALORAN VETO SUSTITUTIVO

Pero no todo fue críticas, pues el senador Francisco Chahuán sostuvo que "agradecemos que el presidente Piñera haya dado tranquilidad, debido a que hubo alcaldesas y alcaldes que desinformaron a la población respecto de los efectos de nuestro proyeto de ley" y precisó que "lo que hace el presidente Piñera es establecer que la primera cuota deberá pagarse antes del 30 de junio y la segunda cuota en la fecha correspondiente y elimina todas las multas e interseses y reajustes para darle tranquilidad a la población".

Finalmente, Andrés Longton cerró indicando que "valoro el envío del proyecto por parte del Presidente de la República, ya que está dentro de sus facultades y no de las de los parlamentarios el condonar las multas e intereses, en este caso, a las personas que paguen su permiso de circulación con posterioridad al 31 de marzo. Además, a través de este anuncio se aclara que el permiso puede ser pagado en cuotas, cosa que hoy está en la ley pero que lamentablemente algunos municipios interpretaron de forma errada".

