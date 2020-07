Senador Chahuán: "Queremos felicitar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, que ha comprendido la magnitud de la crisis"

Además, sostuvo que "esperamos que estos beneficios comiencen a ser recibidos por los chilenos a más tardar la primera semana de agosto".

El senador Francisco Chahuán (RN) respondió con felicidad al anuncio efectuado por el Gobierno, a través del presidente Sebastián Piñera, con el cual se anunció un nuevo plan de ayuda para la clase media, en el marco de la pandemia del coronavirus.

En concreto, se trata de un bono directo de $500.000; un nuevo préstamo solidario por $1.950.000 al 0% real; postergación de seis meses en el pago de los dividendos gracias a una garantía estatal; subsidio por tres meses de $250.000 para arriendos; y la postergación del pago de contribuciones del segundo semestre para viviendas con avalúo fiscal de hasta 5.000 UF.

"Queremos felicitar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, que ha comprendido la magnitud de la crisis y particularmente de la clase media. En este contexto, hacemos el llamado para que estos proyectos ingresen con discusión inmediata al Parlamento, y por supuesto, al Gobierno y oposición, expresada en las bancadas en el Congreso, para despacharlo prontamente", expresó el senador Francisco Chahuán.

Además, sostuvo que "esperamos que estos beneficios comiencen a ser recibidos por los chilenos a más tardar la primera semana de agosto".

"No me cabe la menor duda que es fundamental entender que hay un esfuerzo sustantivo del Gobierno, que involucra no solamente bonos de $500 mil a sectores medios, préstamos blandos, facilidades de pago y eventuales condonaciones, además de avanzar en la suspensión del pago de dividendos hasta por seis meses, también la posibilidad de subsidios de arriendo. Esto habla de un Gobierno que entendió la magnitud de la crisis que está enfrentando la clase media y, por tanto, el llamado es a ponernos de acuerdo para darle pronto despacho", añadió Chahuán.

Finalmente, el legislador por la región de Valparaíso recalcó en la necesidad de "generar una reforma previsional, que es tan importante para mejorar las pensiones de nuestro país".

