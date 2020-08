Senado votará la controvertida nominación de Raúl Mera a la Corte Suprema

El magistrado, actualmente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, es la principal carta de la administración Piñera para llegar al máximo tribunal del país.

La Sala del Senado votará la polémica postulación del juez Raúl Mera, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien fue nominado por el presidente Sebastián Piñera para integrar la Corte Suprema.

El magistrado necesitará del voto de los 2/3 de los senadores en ejercicio, es decir 29 sufragios para poder asumir el cargo.

La postulación de Mera no ha estado exenta de polémicas, ya que desde la oposición han criticado el fallo en el que absolvió a cuatro ex carabineros que fueron acusados de violar, torturar y asesinar a Cecilia Magni y Raúl Pellegrin en el caso Los Queñes, ocurrido en 1988.

De acuerdo a radio Cooperativa, Mera afirma en relación a esta polémica decisión que "no digo que ellos no hayan sido detenidos, no digo que no hayan sido asesinados, no digo que sí cruzaron el río y se ahogaron porque intentaron escapar; digo que a mí me basta la duda para tener que absolver. Eso fue lo que pasó específicamente en ese caso de Los Queñes".

La votación está programada en el Senado para las 15:00 horas de este miércoles 5 de agosto.

PURANOTICIA