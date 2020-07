Senado suspendió trabajo legislativo de los viernes por estrés de funcionarios

Por el resto de julio no se llevarán a cabo sesiones de Sala ni de comisiones.

El Senado confirmó que durante lo que resta de julio no se llevarán a cabo sesiones de Sala ni reuniones de comisiones los días viernes.

La decisión se tomó por estrés del personal del Congreso fue dada a conocer en una circular enviada por el secretario Raúl Guzmán, en la que planteó que hay funcionarias que "se han visto particularmente afectadas por la dificultad de conciliar el teletrabajo con la vida personal y familiar, a partir de las múltiples tareas vinculadas tradicionalmente a las mujeres", según consigna La Segunda.

Bajo ese contexto, se decidió crear un plan de acompañamiento, donde se realizarán talleres, conservatorios y apoyo psicológico, en especial los viernes de cada semana.

Sin embargo, la determinación no fue bien recibida por todos los parlamentarios. El senador Alfonso de Urresti (PS), cuestionó "¿por qué no hay una rotación o un turno por comisiones? Me parece inconcebible ante la premura que tenemos, la necesidad que tenemos".

"Todos estamos sometidos a estrés, todos estamos sometidos al teletrabajo, todos estamos haciendo un esfuerzo (...) un día completo sin poder funcionar me parece insólito", remarcó.

En tanto, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), recordó que "nunca hemos sesionado en tiempos de normalidad los días viernes, ni en comisiones ni en Sala. Tampoco estamos teniendo semanas regionales, entonces hay una situación que nos exige tener una consideración con los funcionarios".

PURANOTICIA