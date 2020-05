Senado ratifica informe de Comisión Mixta que posterga la Cuenta Pública Presidencial

La iniciativa deberá ser sometida al pronunciamiento de la Sala de la Cámara de Diputados a la brevedad, considerando que el 1 de junio es el día preestablecido para la Cuenta Pública.

La sala del Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el informe de la comisión mixta que posterga para el 31 de julio la Cuenta Pública Presidencial.

Por 32 votos a favor, siete en contra, y tres abstenciones, el Senado ratificó la reforma constitucional que pospone la Cuenta Pública del Presidente de la República.

La iniciativa deberá ser sometida al pronunciamiento de la Sala de la Cámara de Diputados a la brevedad, considerando que el 1 de junio es el día preestablecido para la Cuenta Pública.

Durante la discusión quedaron en evidencia las distintas posturas, tanto entre senadores de la oposición como del oficialismo respecto al alcance de postergar este acto republicano.

Entre los argumentos a favor de la postergación se cuentan "el alza de los contagios por Covid-19", lo que haría "inviable realizar la Cuenta Pública en la ciudad de Santiago o Valparaíso". También hicieron ver que "las necesidades ahora están centradas en la realidad de las personas y en los efectos que tiene en sus vidas, la crisis sanitaria, económica, social y laboral".

El Ejecutivo se sumó a este enfoque, valorando el rol de la mesa del Senado, lo que fue recogido por varios legisladores en forma transversal. "Creemos que, a finales de julio, podría haber pasado el peak de la pandemia, y el gobierno podría dedicarse estrictamente al análisis de este año de gobierno consignando por ejemplo, los efectos del estallido social", expresaron.

En contra del cambio de fecha, se argumentó que "el proyecto apuntaba a hacer la gestión parlamentaria de manera telemática, por lo que si se extiende esta metolodogía al Congreso Pleno, no se explica la necesidad de prorrogar este acto". A su vez se indicó que "la Cuenta Pública debe tener un carácter político, así la pandemia no podría ser una excusa para no dar respuestas, pues ahora es cuando está la crisis".

También varios congresistas cuestionaron que, en la Comisión Mixta, no se aprobara la idea de emitir un informe dividido (actividad telemática de los legisladores por una parte, y por otra, el cambio de fecha), de manera de facilitar una votación en ese tenor.

