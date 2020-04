Senado aprobó veto aditivo al proyecto de ley de indulto conmutativo por Covid-19

Por 31 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones fue aprobado y ahora, el proyecto será votado durante la tarde de este miércoles por la Cámara de Diputados.

El Senado aprobó por 31 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones el veto aditivo que envió el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al proyecto de ley de indulto conmutativo, que pretende cambiar la pena de cárcel efectiva por arresto domiciliario total a reos de baja peligrosidad, debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

Durante la tarde de este miércoles, el proyecto lo votará la Cámara de Diputados. Sin embargo, aunque también sea aprobado no podrá promulgarse mientras el Tribunal Constitucional (TC) no se pronuncie respecto del requerimiento presentado por 12 senadores de Chile Vamos, quienes acusaron que la ley será discriminatoria por no beneficiar a los reos de Punta Peuco.

En efecto, el proyecto excluye del beneficio de pena conmutativa a condenados por crímenes de lesa humanidad, como son los internos de Punta Peuco, así como también a narcotraficantes, homicidas y a condenados por violencia de género.

Entre quienes se abstuvieron en la votación del Senado estuvo la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, una de las principales impulsoras del requerimiento ante el TC.

