Senado aprobó en general proyecto de paridad de género y escaños para independientes

Los partidos políticos oficialistas y de oposición deberán acordar el mecanismo para que estas medidas sean incluidas en el proceso constituyente.

Este martes, la Sala del senado aprobó de forma unánime, con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la idea de legislar la paridad de género y la participación de los independientes, a través de pactos electorales, en el eventual órgano constituyente.

Ahora, los partidos políticos oficialistas y de oposición deberán acordar el mecanismo para que estas medidas sean incluidas en este proceso, en una discusión que no asoma como sencilla.

Según informó La Tercera, ambas partes buscarían combinar el acuerdo de la lista cerrada nacional de Chile Vamos, con el proyecto que el año pasado despachó la Cámara de Diputados.

Esta última plantea que las listas de los partidos no pueden superar el 50 por ciento de candidaturas del mismo sexo y que deben estar encabezadas por mujeres.

Además, la directiva de RN, encabezada por el diputados Mario Desbordes, propuso una fórmula que ya conocen en La Moneda, y los senadores Felipe Harboe (PPD) y Álvaro Elizalde (PS).

Esta propuesta busca asegurar una diferencia no mayor al 10% entre la cantidad de hombres y mujeres, manteniendo la alternancia en las listas por sexo, pero con correcciones en los distritos en donde exista un desequilibrio de género importante.

Asimismo, se ajustaría el número de candidatos que pueden presentar las listas en los distritos. Esto con el fin de mantener las listas cerradas por distrito propuestas por Chile Vamos.

No obstante, los senadores de la DC han reiterado que ellos no aprobarán una fórmula que no sea la que fue despachada por la Cámara de Diputados el pasado 19 de diciembre.

PURANOTICIA