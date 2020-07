Seis de cada 10 mujeres chilenas han sufrido algún tipo de acoso en su vida, según estudio

Este es sólo uno de los datos que arrojó la primera encuesta nacional sobre el acoso en Chile, investigación que desarrolló el Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC).

EL 64% de las mujeres (o sea, más de 6 por cada 10) ha vivido por lo menos un tipo de acoso durante su vida, en contraste con el 25,7% de los hombres.

Este es sólo uno de los datos que arrojó la primera encuesta nacional sobre el acoso en Chile, investigación que desarrolló el Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC) que dirige María José Guerrero, donde tres de sus integrantes son sociólogas egresadas de la Universidad de Playa Ancha (UPLA).

La presentación del informe titulado «Radiografía del acoso sexual en Chile» se dio a conocer vía Zoom. Se trata de una investigación que se realizó en el marco de la plataforma Juntas en Acción y que contó con el cofinanciamiento de la Unión Europea.

El informe reveló que las mujeres son las principales afectadas: prácticamente todas han sufrido algún tipo de acoso sexual a lo largo de sus vidas, sin embargo, la mitad no se reconoce como víctima de una violencia sexual.

La socióloga Daniela Casanueva Valdés, exalumna de la Universidad de Playa Ancha -junto a Sofía Alfaro y Xaviera Arancibia, también de la UPLA- e integrante de la mencionada fundación, explicó que esta primera encuesta en Chile tuvo como objetivo caracterizar la realidad nacional sobre el acoso sexual callejero, laboral, en contextos educativos y ciberacoso.

"Desde el Observatorio contra el Acoso Chile vimos la necesidad y la urgencia de realizar una encuesta nacional que abordara el acoso sexual en todos los espacios. Es por eso que los objetivos que incentivaron y guiaron esta investigación... fue dar cuenta sobre la realidad nacional del acoso sexual en distintos espacios: callejero, laboral, educativo y ciberacoso. Específicamente, quisimos caracterizar el continuo de acoso sexual..., a las víctimas y a las situaciones que componen cada uno de los tipos de acoso. Además, develar la diferencia que existe entre el reconocimiento y la ocurrencia de los distintos tipos de acoso sexual", dijo la profesional.

El estudio reveló que los agresores en la mayoría de los casos son hombres o un grupo de hombres y que, un porcentaje significativo de víctimas de violencia sexual, no la reconocen como tal. Por ejemplo, en el caso del acoso sexual en contexto educativo, 3 de 5 mujeres han sufrido una situación de acoso sexual. Sin embargo, la mitad de ellas no lo identifica como tal. Ocurre algo similar con el ciberacoso, donde 8 de 10 mujeres de entre 18 a 26 años lo ha sufrido durante su vida, de las cuales un 31,7% no lo identifica como violencia sexual.

VÍCTIMAS ABANDONAN

Llama también la atención que, por cada uno de los acosos medidos, las mujeres, luego de haber sufrido algún tipo de violencia sexual, deciden renunciar al espacio donde fueron víctimas. Esta situación se aprecia en el contexto educativo, donde un 9,3% de las personas afectadas abandona sus estudios tras haber sufrido acoso sexual; el 38,7% de las mujeres ha solicitado compañía para trasladarse a ciertos lugares luego de ser acosada; y 1 de cada 4 mujeres ha renunciado luego de sufrir acoso sexual laboral.

En cuanto al acoso sexual callejero, la investigación reveló que el 96,2% de las mujeres entre 18 y 26 años ha sido víctima de este tipo de acoso.

"Estos tipos de acosos no se viven de manera aislada, son parte de un continuo de violencia sexual. Hemos llegado a demostrar que el 2 por ciento de las mujeres que participó de este estudio ha sufrido los cuatro tipos de acoso sexual medidos. En cada uno de los escenarios donde se han desenvuelto, han sido víctima de violencia sexual".

La profesional agregó que este estudio, pionero en su tipo, reveló la falta de educación frente a las temáticas de género y la forma de abordarlas. Junto con ello, entrega información relevante para contribuir a la erradicación del acoso sexual en los distintos espacios y, a su vez, constituye un valioso insumo para mejorar las políticas públicas y la legislación vigente.

