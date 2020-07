Secretario general de la UDI por renuncias de diputados: "Faltaron a la Constitución y a las leyes"

Los parlamentarios Álvaro Carter, Sandra Amar y Virginia Troncoso renunciaron al partido luego de que se les pasara al Tribunal Supremo luego de votar a favor del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP.

El secretario general de la UDI, Felipe Salaberry, se refirió a las dimisiones al partido presentadas por los diputados Álvaro Carter, Sandra Amar y Virginia Troncoso, sobre estas dijo, "como imagino que su renuncia será indeclinable, será recibida y acatada".

Cabe recordar que Carter, Amar y Troncoso fueron tres de los cinco diputados UDI que este miércoles dieron su voto a favor del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP. Horas después de esa sesión, la comisión política de la tienda gremialista decidió pasar a los "díscolos" al Tribunal Supremo, lo que gatilló la decisión de los tres parlamentarios.

"La decisión unánime de la comisión política fue someter varios antecedentes del actuar de nuestros parlamentarios a conocimiento del Tribunal Supremo. Eso no tiene que ver con el resultado de una votación en específico, sino que hubo antecedentes previos", explicó Salaberry a TVN.

El ex subsecretario de Desarrollo Regional mostró su sorpresa respecto de que los parlamentarios dimitidos plantearan que "no han cometido delito alguno, solo votaron en conciencia".

"Me sorprende que señalaran que no han cometido delito, porque no se trata de eso, se trata de que cuando uno es parte de una institución, responde a ciertos compromisos con la democracia, con la legalidad, con la Constitución. Más allá de cómo votaron un proyecto, es evidente que aquí ha habido faltas a la institucionalidad, no solo a los principios de la UDI, sino que al respeto irrestricto a la Constitución, a las leyes, ya que cuando se pretende avanzar en un proyecto que modifica el sistema previsional en nuestro país con un subterfugio, se está faltando a la Constitución", planteó.

Salaberry descartó que el pasado miércoles hubiese habido una orden de partido para votar contra el proyecto. "Jamás la UDI ha tenido una decisión de partido, no solo porque es ilegal, desde el punto de vista de la ley de partidos políticos, sino porque jamás la UDI lo haría. En la UDI debatimos, conversamos y cuando se llega a una convicción, se toman decisiones sobre el tema en particular".

Por último, el secretario general de la UDI consideró que no corresponde comparar esta situación con la de Jovino Novoa, quien en 2016 no recibió sanción alguna de parte del Tribunal Supremo de la colectividad por el delito tributario cometido.

