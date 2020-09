Secretario del Senado descarta renunciar a su cargo tras ser sorprendido infringiendo la cuarentena en un restaurante

Raúl Guzmán manifestó que nadie le ha pedido dejar su cargo y que tampoco ha pensado en renunciar.

El secretario del Senado, Raúl Guzmán se refirió por primera vez a la polémica que protagonizó el pasado 25 de junio, cuando infringió las medidas sanitarias tras ser sorprendido en un restaurante de mariscos de San Miguel junto con dos miembros de la Fiscalía.

El parlamentario señaló que no dejará su puesto ya que "en primer lugar, nadie me ha sugerido renunciar al cargo. En segundo lugar, tampoco he pensando en renunciar al cargo".

Guzmán indicó que la situación "genera incomodidad" por la forma en que se dieron a conocer los hechos en los medios de comunicación.

Luego señaló que cualquier acción, como pedir disculpas, la realizará posterior a los resultados de la investigación y así "asumir las responsabilidades que correspondan asumir, o esclarecer los hechos en la forma que corresponda".

"Sin duda mi silencio ha generado una serie de especulaciones y afirmaciones que no han provenido de mi y sin duda también mantendré este silencio y me referiré al tema en las instancias que sean pertinentes", agregó, según recoge radio Biobío.

Cabe recordar que el secretario del Senado fue multado por 50 UTM, 2,5 millones de pesos por la Seremi de Salud Metropolitana

Sus acompañantes, el fiscal metropolitano sur Patricio Rosas y el asesor la fiscalía, Roberto Contreras, también recibieron la misma multa.

